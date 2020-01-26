Происшествия

Peterburg2.ruPeterburg2.ruРозыском пропавшего студента петербургского медвуза займётся ФСБ

Как рассказала СМИ мама пропавшего молодого человека, после его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Кроме того, женщина обратилась с заявлением в ФСБ, чтобы получить доступ к мессенджерам сына. Подписывайтесь на нас в "Яндекс.Дзен": больше интересного каждый день.
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Загадочным исчезновением студента петербургского медвуза займётся ФСБ. На поиск ориентированы все полицейские страны

Фонтанка.Ру08:50

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Розыском пропавшего студента петербургского медвуза займётся ФСБ

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ФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза

Lenta.ru09:59
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