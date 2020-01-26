Происшествия
Peterburg2.ruРозыском пропавшего студента петербургского медвуза займётся ФСБ
Как рассказала СМИ мама пропавшего молодого человека, после его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Кроме того, женщина обратилась с заявлением в ФСБ, чтобы получить доступ к мессенджерам сына. Подписывайтесь на нас в "Яндекс.Дзен": больше интересного каждый день.
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On May 9, @RyanBader returns to light heavyweight to defend his title against @VadimNemkov. pic.twitter.com/JaVGIKdAPw — Scott Coker (@ScottCoker) January 26, 2020 26 января 2019 года Бейдер в финале Гран-при тяжеловесов Bellator нокаутировал Федора Емельяненко, учеником которого являтся Немков.
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