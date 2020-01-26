Как рассказала СМИ мама пропавшего молодого человека, после его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Кроме того, женщина обратилась с заявлением в ФСБ, чтобы получить доступ к мессенджерам сына. Подписывайтесь на нас в "Яндекс.Дзен": больше интересного каждый день.

Экономика Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса "Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Политика ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере "30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.

Здоровье Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило две тысячи По данным комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, достигло 2002, передает ТАСС.

Футбол Как Комличенко забил первый гол за «Динамо» В пятнадцати матчах текущего чемпионата Чехии Комличенко записал на свой счёт 10 голов и 5 результативных передач.

Политика Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Космос ЕКА перейдет на свои ракеты для запуска спутников Пишель напомнил, что 7 января ЕКА и компания Arianespace подписали контракт на запуск европейского научного спутника Euclid с "Куру" в середине 2022 года с помощью ракеты Ariane 6 или "Союза-СТ".

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пермью «На 414-м км М7 «Волга» столкнулись три транспортных средства: рейсовый автобус Пермь — Чайковский, грузовая «Газель» и легковушка, пострадали десять человек, в том числе ребёнок», — приводит РИА Новости его заявление.

Шоу-бизнес Волочкова озвучила дату своей свадьбы По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.

Общество Рыбопромышленники надеются запустить обновленный «Островной» в 2021-м Модернизация мощностей "Островного" стартовала в 2017 году — в Малокурильском запланировано возведение нового консервного завода, комплекса для производства другой продукции, а также мощностей по заморозке и хранению рыбы.

Политика Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста.

Армия и оружие Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.