Происшествия

Peterburg2.ruPeterburg2.ruРозыском пропавшего студента петербургского медвуза займётся ФСБ

Как рассказала СМИ мама пропавшего молодого человека, после его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Кроме того, женщина обратилась с заявлением в ФСБ, чтобы получить доступ к мессенджерам сына. Подписывайтесь на нас в "Яндекс.Дзен": больше интересного каждый день.
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Загадочным исчезновением студента петербургского медвуза займётся ФСБ. На поиск ориентированы все полицейские страны

Фонтанка.Ру08:50

Загадочное исчезновение студента-медика в Петербурге будет расследовать ФСБ

78.ru12:22

Мать пропавшего в Петербурге студента-медика написала письмо президенту

Петербургский дневник12:57

Поиском пропавшего студента петербургского медицинского вуза займется ФСБ

АБН10:31

Розыском пропавшего студента петербургского медвуза займётся ФСБ

Peterburg2.ru10:55

ФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза

Lenta.ru09:59

Пропавшего петербургского студента начала искать ФСБ

Мойка7813:41
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Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16:19
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Момент взрыва газа в жилом доме в Махачкале попал на видео

Момент взрыва бытового газа, который произошел в жилом здании в Махачкале, попал на видео.
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Власти Китая рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса

Инкубационный период нового китайского коронавируса может составлять от одного дня до двух недель.
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ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
РИА Новости 23 января в 18:00
Происшествия

Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Известия 16:54
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило две тысячи

По данным комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, достигло 2002, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 03:32
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 15:34
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
Происшествия

Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево

Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
РБК 12:59
Политика

Несколько человек ранены при обстреле посольства США в Багдаде

РИА Новости 18:46
Футбол

Как Комличенко забил первый гол за «Динамо»

В пятнадцати матчах текущего чемпионата Чехии Комличенко записал на свой счёт 10 голов и 5 результативных передач.
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Футбол

Игорь Чугайнов: «Порой в России система „осень-весна“ наносит вред»

Известный тренер Игорь Чугайнов в интервью «СЭ» высказался об экономическом положении «Химок».
Спорт-Экспресс 13:39
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.
РБК 07:48
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Космос

ЕКА перейдет на свои ракеты для запуска спутников

Пишель напомнил, что 7 января ЕКА и компания Arianespace подписали контракт на запуск европейского научного спутника Euclid с "Куру" в середине 2022 года с помощью ракеты Ariane 6 или "Союза-СТ".
РИА Новости 19:09
Футбол

«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии

Футболисты "Ювентуса" уступили "Наполи" в матче 21-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 16:59
Общество

Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

Ведомости 09:15
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пермью

«На 414-м км М7 «Волга» столкнулись три транспортных средства: рейсовый автобус Пермь — Чайковский, грузовая «Газель» и легковушка, пострадали десять человек, в том числе ребёнок», — приводит РИА Новости его заявление.
RT на русском 01:02
Общество

Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
RT на русском 19:52
Шоу-бизнес

Волочкова озвучила дату своей свадьбы

По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
Рамблер 09:21
Космос

Российские космонавты на борту МКС начинают эксперимент «Терминатор»

HotGeo 24 января в 01:38
Общество

Рыбопромышленники надеются запустить обновленный «Островной» в 2021-м

Модернизация мощностей "Островного" стартовала в 2017 году — в Малокурильском запланировано возведение нового консервного завода, комплекса для производства другой продукции, а также мощностей по заморозке и хранению рыбы.
Сахалин.Инфо 19:44
Политика

Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста.
РИА Новости 09:16
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
РИА Новости вчера в 18:33
Армия и оружие

США возобновили операции против ИГ в Сирии

Американские подразделения в Сирии возобновили контртеррористические операции после приостановки, вызванной необходимостью защиты своих сил после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru 17:38
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Коммерсантъ вчера в 05:34
Кино

Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США

News.ru 02:47
Армия и оружие

Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

REGNUM вчера в 17:18
Армия и оружие

Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай

Россия завершила поставку в КНР второго полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
Ридус 19:45
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