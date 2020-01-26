Происшествия
Peterburg2.ruРозыском пропавшего студента петербургского медвуза займётся ФСБ
Как рассказала СМИ мама пропавшего молодого человека, после его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Кроме того, женщина обратилась с заявлением в ФСБ, чтобы получить доступ к мессенджерам сына. Подписывайтесь на нас в "Яндекс.Дзен": больше интересного каждый день.
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Экономика
Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
Момент взрыва газа в жилом доме в Махачкале попал на видео
Момент взрыва бытового газа, который произошел в жилом здании в Махачкале, попал на видео.
Здоровье
Власти Китая рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса
Инкубационный период нового китайского коронавируса может составлять от одного дня до двух недель.
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ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Происшествия
Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант
Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило две тысячи
По данным комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, достигло 2002, передает ТАСС.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Происшествия
Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево
Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
Футбол
Как Комличенко забил первый гол за «Динамо»
В пятнадцати матчах текущего чемпионата Чехии Комличенко записал на свой счёт 10 голов и 5 результативных передач.
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Игорь Чугайнов: «Порой в России система „осень-весна“ наносит вред»
Известный тренер Игорь Чугайнов в интервью «СЭ» высказался об экономическом положении «Химок».
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Израильтянка Наама Иссахар решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о помиловании, сообщили РБК представители защиты Иссахар, партнеры Pen & Paper Вадим Клювгант и Алексей Добрынин.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Космос
ЕКА перейдет на свои ракеты для запуска спутников
Пишель напомнил, что 7 января ЕКА и компания Arianespace подписали контракт на запуск европейского научного спутника Euclid с "Куру" в середине 2022 года с помощью ракеты Ariane 6 или "Союза-СТ".
Футбол
«Ювентус» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии
Футболисты "Ювентуса" уступили "Наполи" в матче 21-го тура чемпионата Италии.
Общество
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пермью
«На 414-м км М7 «Волга» столкнулись три транспортных средства: рейсовый автобус Пермь — Чайковский, грузовая «Газель» и легковушка, пострадали десять человек, в том числе ребёнок», — приводит РИА Новости его заявление.
Общество
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
Шоу-бизнес
Волочкова озвучила дату своей свадьбы
По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
Космос
Российские космонавты на борту МКС начинают эксперимент «Терминатор»
Общество
Рыбопромышленники надеются запустить обновленный «Островной» в 2021-м
Модернизация мощностей "Островного" стартовала в 2017 году — в Малокурильском запланировано возведение нового консервного завода, комплекса для производства другой продукции, а также мощностей по заморозке и хранению рыбы.
Политика
Глава МИД Германии призвал ЕС криминализировать отрицание Холокоста
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал страны Европы консолидировать борьбу с антисемитизмом, в том числе путем выработки общего плана действий, просветительской работы и криминализации отрицания Холокоста.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
Армия и оружие
США возобновили операции против ИГ в Сирии
Американские подразделения в Сирии возобновили контртеррористические операции после приостановки, вызванной необходимостью защиты своих сил после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Кино
Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США
Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Армия и оружие
Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай
Россия завершила поставку в КНР второго полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».