Ранее у Fosun были 90%, оставшиеся 10% — у Avica Property Investors основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна. Рубен Варданян и Татьяна Тернавская, гендиректор Fosun Eurasia Capital, управляющей активами Fosun в России, подтвердили РБК факт сделки. Причины продажи своей доли Варданян не назвал.

с чего всё началось

Основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян продал последние 10% бизнес-центра «Воздвиженка Центр» в центре Москвы китайской компании Fosun. Она стала 100-процентным владельцем здания, сообщил РБК.

Рубен Варданян продал китайцам долю в бизнес-центре у Кремля

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