Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРубиалес обвинил представителей чемпионата Испании в непатриотичности

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Президент Королевской Федерации футбола Испании Луис Рубиалес раскритиковал Ла Лигу за непатриотичность.
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Луис Рубиалес: «Неуместно и даже непатриотично, что Ла Лига хочет проверить футболистов на коронавирус, когда в этом есть нуждающиеся люди»

Sports.ruвчера в 18:13

Рубиалес – об идее Ла Лиги проверить клубы на коронавирус: это незаконно и антипатриотично

Чемпионатвчера в 22:34

Глава Федерации футбола Испании — о планах по проверке клубов на коронавирус: «Незаконно и антипатриотично»

Sport24.ruвчера в 23:33

Президент Федерации футбола Испании: «Несправедливо завершать ла лигу сейчас»

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

Федерация футбола Испании против повальной проверки игроков на коронавирус

Матч ТВвчера в 23:43

Рубиалес: «Неуместно тестировать игроков, когда в этом нуждаются другие»

Soccer.ruвчера в 23:57

Рубиалес обвинил представителей чемпионата Испании в непатриотичности

Газета.Ru00:48
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Политика

Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
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Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Общество

Депутат рассказал, как дачи помогут россиянам в борьбе с коронавирусом

Наличие у россиян дачных участков с огородами позволит им в случае распространения коронавируса изолироваться и обеспечить себя урожаем, что в свою очередь позволит избежать заражения, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов.
РИА Новости 05:38
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Посольство в Черногории рассказало об организации возвращения россиян

Имеется принципиальное согласие Черногории на организацию возвращения россиян самолетами российских авиакомпаний, сообщил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Черногории Кирилл Киржа.
РИА Новости 07:52
Наука

Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови

Чаще всего заражаются коронавирусом обладатели второй группы крови.
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ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 11:25
Происшествия

В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
РИА Новости 04:06
Общество

Мишустин поручил создать ведомственные штабы по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 20 марта создать ведомственные оперативные штабы и утвердить планы мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.
Rambler News Service 08:12
Общество

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:35
Политика

Кремль ответил на обвинения в российской дезинформации по коронавирусу

Журналисты попросили его прокомментировать документ ЕС о том, что российские СМИ якобы развернули против Запада кампанию по дезинформации.
РИА Новости 07:23
Общество

Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Газета.Ru 07:34
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Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

Astera 16 марта в 16:07
Общество

Названа причина смерти Эдуарда Лимонова

Официальной причиной смерти писателя и политика Эдуарда Лимонова была онкология, сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия», основателем и лидером которой был публицист.
МИР 24 03:23
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Финансы

Обвал на фондовых рынках в мире 16 марта. Что важно знать

В ходе торгов доллар поднимался выше 75 руб. Индекс Мосбиржи составил 2266 пунктов, показав снижение на 2,14%.
РБК 16 марта в 11:13
Музыка

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
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Политика

Предположение о сроке борьбы мира с коронавирусом объяснили

Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер объяснил, почему СМИ неправильно интерпретировали его заявление о сроке борьбы мира с коронавирусом.
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18-летний сын Наташи Королевой поделился дебютной песней

Меньше 15 часов назад Наташа Королева поделилась записью сына в соцсети Instagram, который записал дебютный трек под названием "бутылка вина".
Народные новости 16 марта в 23:32
Общество

Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции

В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
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Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.
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Опасные при коронавирусе лекарства назвал Минздрав Франции

Оказалось, что ухудшить состояние инфицированного коронавирусом COVID-19 может сильно ухудшить прием некоторых противовоспалительных препаратов, например, ибупрофена или кортизона.
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Футбол

Арбитры РПЛ испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса

Российские футбольные судьи столкнулись с серьезными финансовыми сложностями из-за отмены матчей.
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Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
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Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

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Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
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Слежку за смартфонами хотят использовать для борьбы с эпидемией

Правительство США хочет использовать данные о местоположении со смартфонов граждан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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У коронавируса выявили слабое место

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