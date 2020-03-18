Коронавирус
Газета.RuРубиалес обвинил представителей чемпионата Испании в непатриотичности
Президент Королевской Федерации футбола Испании Луис Рубиалес раскритиковал Ла Лигу за непатриотичность.
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Президент Федерации футбола Испании: «Несправедливо завершать ла лигу сейчас»
Спорт-Экспрессвчера в 16:05
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Политика
Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
Депутат рассказал, как дачи помогут россиянам в борьбе с коронавирусом
Наличие у россиян дачных участков с огородами позволит им в случае распространения коронавируса изолироваться и обеспечить себя урожаем, что в свою очередь позволит избежать заражения, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов.
Общество
Посольство в Черногории рассказало об организации возвращения россиян
Имеется принципиальное согласие Черногории на организацию возвращения россиян самолетами российских авиакомпаний, сообщил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Черногории Кирилл Киржа.
Наука
Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови
Чаще всего заражаются коронавирусом обладатели второй группы крови.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
Общество
Мишустин поручил создать ведомственные штабы по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 20 марта создать ведомственные оперативные штабы и утвердить планы мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Политика
Кремль ответил на обвинения в российской дезинформации по коронавирусу
Журналисты попросили его прокомментировать документ ЕС о том, что российские СМИ якобы развернули против Запада кампанию по дезинформации.
Общество
Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X
Общество
Названа причина смерти Эдуарда Лимонова
Официальной причиной смерти писателя и политика Эдуарда Лимонова была онкология, сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия», основателем и лидером которой был публицист.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Финансы
Обвал на фондовых рынках в мире 16 марта. Что важно знать
В ходе торгов доллар поднимался выше 75 руб. Индекс Мосбиржи составил 2266 пунктов, показав снижение на 2,14%.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Политика
Предположение о сроке борьбы мира с коронавирусом объяснили
Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер объяснил, почему СМИ неправильно интерпретировали его заявление о сроке борьбы мира с коронавирусом.
Шоу-бизнес
18-летний сын Наташи Королевой поделился дебютной песней
Меньше 15 часов назад Наташа Королева поделилась записью сына в соцсети Instagram, который записал дебютный трек под названием "бутылка вина".
Общество
Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции
В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Космос
Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Опасные при коронавирусе лекарства назвал Минздрав Франции
Оказалось, что ухудшить состояние инфицированного коронавирусом COVID-19 может сильно ухудшить прием некоторых противовоспалительных препаратов, например, ибупрофена или кортизона.
Футбол
Арбитры РПЛ испытывают финансовые проблемы из-за коронавируса
Российские футбольные судьи столкнулись с серьезными финансовыми сложностями из-за отмены матчей.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Технологии
Слежку за смартфонами хотят использовать для борьбы с эпидемией
Правительство США хочет использовать данные о местоположении со смартфонов граждан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Наука