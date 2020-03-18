Политика Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Общество Депутат рассказал, как дачи помогут россиянам в борьбе с коронавирусом Наличие у россиян дачных участков с огородами позволит им в случае распространения коронавируса изолироваться и обеспечить себя урожаем, что в свою очередь позволит избежать заражения, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке, политик, историк и политолог Вячеслав Никонов.

Общество Посольство в Черногории рассказало об организации возвращения россиян Имеется принципиальное согласие Черногории на организацию возвращения россиян самолетами российских авиакомпаний, сообщил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Черногории Кирилл Киржа.

Происшествия В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.

Общество Мишустин поручил создать ведомственные штабы по борьбе с коронавирусом Премьер-министр Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 20 марта создать ведомственные оперативные штабы и утвердить планы мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.

Общество В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общество Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.

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Политика Предположение о сроке борьбы мира с коронавирусом объяснили Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер объяснил, почему СМИ неправильно интерпретировали его заявление о сроке борьбы мира с коронавирусом.

Шоу-бизнес 18-летний сын Наташи Королевой поделился дебютной песней Меньше 15 часов назад Наташа Королева поделилась записью сына в соцсети Instagram, который записал дебютный трек под названием "бутылка вина".

Происшествия Убившего женщину в суде Первоуральска задержали В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.

Космос Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.