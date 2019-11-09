РПЛ
RT на русскомРубин — Динамо 0:1
|23′
Себастьян Шиманьски
Александр Зуев
|26′
|30′
Клинтон Н`Жи
|34′
Иван Ордец
Александр Зуев
|45′
Александр Ташаев
|52′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
|58′
|66′
Иван Ордец
|69′
Клинтон Н`Жи
Роман Евгеньев
Зураб Давиташвили
|72′
|73′
Максимилиан Филипп
Рамиль Шейдаев
|81′
Константин Рауш
Сергей Паршивлюк
Вячеслав Подберезкин
Бека Микелтадзе
|84′
|90′
Сергей Паршивлюк
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
22
Дюпин
3
Плиев
5
Уремович
80
Сорокин
71
Поярков
21
Кварацхелия
26
Микелтадзе
18
Могилевец
12
Зуев
11
Давиташвили
8
Кьяртанссон
1
Шунин
2
Морозов
4
Рыков
18
Ордец
3
Плиев
17
Паршивлюк
11
Шиманьски
15
Нойштедтер
6
Юсупов
99
Шейдаев
24
Евгеньев
Динамо
Расстановка 5‑4‑1
Нигерийский форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун пропустит матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином». «Динамо» опубликовало заявку на матч с «Рубином». В списке присутствуют 22 футболиста, однако среди них не оказалось Сильвестра Игбуна.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Футбол
Северный вестибюль станции метро «Спартак» работает только на вход после футбольного матча
Северный вестибюль станции «Спартак» фиолетовой ветки столичной подземки работает только на вход.
Агентство Москва 13:19
Происшествия
Историк СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки
Слово и Дело 08:31
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости вчера в 09:41
Политика
Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России
В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.
Газета.Ru 12:42
Кино
На «Золотой глобус» претендуют 6 российских фильмов
Вести.Ru вчера в 21:40
Технологии
В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей
В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.
Мойка78 вчера в 00:19
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям
Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Военное дело 07 ноября в 10:45
Армия и оружие
Военный ответ России в случае нападения НАТО на Калининград предсказали в Китае
Предсказан военный ответ Российской Федерации в случае нападения Североатлантического альянса на Калининградскую область.
Аргументы недели 04:38
Единоборства
В Москве пройдет UFC Fight Night 163
В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.
Нева Спорт вчера в 23:30
Политика
Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ
Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.
РИА Новости 10:59
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Общество
«Общество потребления». В Минздраве назвали причины убыли населения
Для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радио "Говорит Москва".
РИА Новости 10:06
Экономика
РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Ведомости 03:58
Политика
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
22 октября по итогам встречи в Сочи Путин и Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии и договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере страны.
Известия 13:09
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Транспорт
Российских водителей начнут поощрять за аккуратное вождение
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам.
Газета.Ru 12:39
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Общество
Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием
Знаменитости поздравили в инстаграме композитора Александру Пахмутову с днем рождения.
РИА Новости 11:38
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Общество
В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях
За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.
РБК вчера в 14:11
Музыка
Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова призналась, родит ли новому возлюбленному ребенка
Певица познакомилась с новым возлюбленным благодаря своей подруге.
7Дней.ру 04:00
Общество
Кипр отберет «золотые паспорта» у девяти россиян
Правительство Кипра решило забрать «золотые» паспорта у девяти россиян, передает РИА Новости.
BFM.ru 06 ноября в 11:16