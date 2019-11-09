Нигерийский форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун пропустит матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином». «Динамо» опубликовало заявку на матч с «Рубином». В списке присутствуют 22 футболиста, однако среди них не оказалось Сильвестра Игбуна.

Общество В Московский регион может прийти «вишневая» зима Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.

Политика Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.

Технологии В России построят квантовый компьютер за 24 млрд рублей В России будет построен отечественный квантовый компьютер размером до 100 кубитов. Стоимость проекта — 24 млрд рублей.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.

Единоборства В Москве пройдет UFC Fight Night 163 В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.

Политика Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.

Происшествия СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.

Здоровье Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.

Общество «Общество потребления». В Минздраве назвали причины убыли населения Для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радио "Говорит Москва".

Экономика РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия.

Политика Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму 22 октября по итогам встречи в Сочи Путин и Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии и договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере страны.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Транспорт Российских водителей начнут поощрять за аккуратное вождение Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам.

Общество Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием Знаменитости поздравили в инстаграме композитора Александру Пахмутову с днем рождения.

Фигурное катание Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Общество В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.

Музыка Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.