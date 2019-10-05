РПЛ
Реальное время«Рубин» — «Тамбов»: Зурико и Кьяртанссон выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы команд на игру 12-го тура РПЛ между "Рубином" и "Тамбовом".
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Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости 07:28
Футбол
«Ахмат» победил «Уфу» в первом матче под руководством Шалимова
RT на русском 06:24
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Шоу-бизнес
Петросян забрал вещи и документы из квартиры Степаненко
Юморист забрал компьютер, нужный ему для работы, удостоверение Народного артиста, личные вещи, не являющиеся предметом раздела.
Хорошие новости 04:26
Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Шоу-бизнес
Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк
Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.
Утро.ru вчера в 03:33
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Политика
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Российская газета 01 октября в 19:58
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
РИА Новости 04:13
Политика
Грета Тунберг после слов Владимира Путина изменила профиль в Twitter
16-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно ее выступления в ООН.
Дума ТВ вчера в 03:04
Футбол
«Оренбург» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Оренбург» обыграл московское «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 09:00
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк
Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала интерьеры своего особняка.
Культуромания вчера в 13:30
Гаджеты
Бюджетный Xiaomi Redmi 8 появился в продаже до официальной презентации
Профиль вчера в 13:21
Политика
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик.
ТАСС 07:34
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Армия и оружие
Украинский журналист предложил устроить на Донбассе «40 лет зачисток»
Киев обвинил Россию и "российских наёмников" в нарушении перемирия на Донбассе и убийстве украинского военнослужащего.
Военное обозрение 03:47
Политика
Ведущий с телеканала «Россия» объяснил необходимость обсуждать Украину
Журналист и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов в своем Telegram-канале объяснил, почему необходимо обсуждать Украину.
NewInform вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии
Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.
Народные новости 08:53
Авто
Составлен топ-10 самых популярных в России автомобилей
В тройку лидеров иностранных автомобилей российского авторынка оказался Ford Focus, которому отдали предпочтение свыше 746 тысяч россиян.
МедиаПоток вчера в 11:45
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
RT на русском 01:17
Кино
В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia
В Москве стартует фестиваль Comic Con Russia, на площадке мероприятия покажут новые проекты кинокомпаний, издателей и разработчиков игр.
Life.ru 03 октября в 01:00
Наука
Экзоскелет помог встать на ноги парализованному пациенту
Исследование учёных под руководством профессора Алима-Луи Бенаби из Университета Гренобля направлено на разработку полуинвазивной техники, которая позволит использовать сигналы мозга для управления экзоскелетом.
REGNUM 08:57
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции к операции в Сирии
РИА Новости 04:27
Общество
Названы способы борьбы с высоким давлением
Известия вчера в 23:20
Происшествия
На Алтае четверо парней угнали такси и изнасиловали пассажирку
Компания приятелей, среди которых был несовершеннолетний, избила 45-летнего мужчину, украла у него семь тысяч рублей, а затем угнала его машину.
РИА Новости 08:46
Космос
«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году
"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости вчера в 19:28
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Samsung, Huawei и Xiaomi
По словам экспертов, уязвимость затрагивает телефоны на Android версии 8.х и выше и следующие модели смартфонов: Samsung Galaxy S7, S8, S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, A1, Huawei P20, а также Google Pixel 2.
Дождь вчера в 12:47
Общество
Принц Гарри подал в суд на британские газеты
МИР 24 вчера в 16:01