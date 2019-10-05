РПЛ

Реальное времяРеальное время«Рубин» — «Тамбов»: Зурико и Кьяртанссон выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на игру 12-го тура РПЛ между "Рубином" и "Тамбовом".
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«Рубин» — «Тамбов»: Зурико и Кьяртанссон выйдут с первых минут

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Могилевец, Ташаев, Обухов и Мелкадзе – в стартовых составах «Рубина» и «Тамбова» на матч 12-го тура РПЛ

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«Рубин» — «Тамбов»: составы команд на матч 12-го тура РПЛ

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«Рубин» — «Тамбов». Стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ

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«Рубин» – «Тамбов». Давиташвили выйдет в старте

Спорт БИЗНЕС Online08:15
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