РПЛ

Sports.ruSports.ruРубин — Урал 0:0

Рубин — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Центральный»
27′
Денис Кулаков
Константин Плиев
53′
57′
Андрей Панюков
Николай Димитров
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
64′
65′
Владимир Ильин
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
76′
Эрик Бикфалви
Павел Погребняк
77′
Артем Фидлер
Егор Сорокин
78′
90′+1′
Денис Поляков
Хвича Кварацхелия
90′+3′
В стартовом матче 14-го тура РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Уралом» (0:0). На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.
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