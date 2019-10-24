РПЛ

Нева СпортНева СпортРубин — Урал 0:0 (2-й тайм)

Рубин — Урал
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Центральный»
27′
Денис Кулаков
Команды на игру выведет арбитр Дмитрова Виталий Мешков. «Рубин» в прошлом туре сумел не проиграть «Спартаку» (0:0) и сейчас занимает девятое место в таблице чемпионата России с 15 очками. «Урал» в предыдущем туре одержал волевую победу над «Тамбовом» и теперь находится на седьмом месте в РПЛ.
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