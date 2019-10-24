РПЛ
Нева СпортРубин — Урал 0:0 (2-й тайм)
|27′
Денис Кулаков
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
22
Дюпин
80
Сорокин
5
Уремович
3
Плиев
71
Поярков
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
11
Давиташвили
8
Кьяртанссон
88
Ташаев
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
19
Поляков
27
Меркулов
20
Панюков
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
57
Фидлер
58
Эль-Кабир
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Команды на игру выведет арбитр Дмитрова Виталий Мешков. «Рубин» в прошлом туре сумел не проиграть «Спартаку» (0:0) и сейчас занимает девятое место в таблице чемпионата России с 15 очками. «Урал» в предыдущем туре одержал волевую победу над «Тамбовом» и теперь находится на седьмом месте в РПЛ.
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«Рубин» — «Урал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 25 октября 2019 года
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