Команды на игру выведет арбитр Дмитрова Виталий Мешков. «Рубин» в прошлом туре сумел не проиграть «Спартаку» (0:0) и сейчас занимает девятое место в таблице чемпионата России с 15 очками. «Урал» в предыдущем туре одержал волевую победу над «Тамбовом» и теперь находится на седьмом месте в РПЛ.

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Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Политика Японский министр ушел в отставку после скандала с подкупом избирателей Скандал вокруг министра экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавары разгорелся после того, как местные СМИ написали о том, что его секретарь передал на похоронах семье одного из сторонников министра пожертвование в 20 тысяч йен, это около 185 долларов.

Культура «Слабое звено» возвращается на экраны Популярное шоу «Слабое звено» вновь вернется на российские экраны. За новым сезоном телевикторины можно будет следить на канале МИР.

Космос К Земле приближается рекордная магнитная буря Буря возникла из-за гигантской корональной дыры на Солнце, откуда со скоростью 800 километров в секунду вырывается солнечный ветер.

Политика Байден угрожает Путину и просит денег на свою избирательную компанию Джозеф Байден выступил с обращением к американским избирателям, в котором в очередной раз обвинил Владимира Путина во вмешательстве в избирательный процесс в США и агрессии в адрес стран Восточной Европы.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Происшествия Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей Ранее следствие сообщало, что утром 26 сентября пьяные девушки 15 и 16 лет во Владимире напали на идущую в школу девочку.

Транспорт В России могут ввести оплату проезда бонусами за сданные бутылки Минтранс России вместе с ведомствами и субъектами, в которых есть метрополитены, прорабатывает вопрос об установке фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ в пятницу.

Политика Аваков выступил в защиту «Азова» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.