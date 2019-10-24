Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Рубин» – «Урал»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

Рубин — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
27′
Денис Кулаков
Константин Плиев
53′
57′
Андрей Панюков
Николай Димитров
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
64′
65′
Владимир Ильин
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
76′
Эрик Бикфалви
Павел Погребняк
77′
Артем Фидлер
Егор Сорокин
78′
90′+1′
Денис Поляков
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Казанцы забили меньше всех в лиге – всего восемь мячей. Но при этом их положение в таблице весьма неплохое. За исключением нескольких провалов, таких как матч с «Зенитом» (0:5), «Рубин» не позволяет своим соперникам слишком многого у своей штрафной.
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