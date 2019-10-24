Казанцы забили меньше всех в лиге – всего восемь мячей. Но при этом их положение в таблице весьма неплохое. За исключением нескольких провалов, таких как матч с «Зенитом» (0:5), «Рубин» не позволяет своим соперникам слишком многого у своей штрафной.

«Рубин» – «Урал»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

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