РПЛ
Vprognoze.ruРубин — Зенит 0:1 (2-й тайм)
|8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
|51′
|54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
|59′
Егор Сорокин
|61′
|62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
|66′
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
22
Дюпин
21
Кварацхелия
5
Уремович
80
Сорокин
3
Плиев
26
Микелтадзе
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
71
Поярков
20
Марков
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
5
Барриос
27
Оздоев
11
Дриусси
7
Азмун
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
За последние пять игр в РПЛ команда одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. В предыдущем туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Арсенал» со счетом 1:0.Букмекер Pinnacle не сомневается в победе «Зенита», предлагая на их победу коэффициент 1.5.
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