"Зенит" в гостевом матче 17-го тура чемпионата России обыграл "Рубин" (2:1). Счет на 8-й минуте открыл Сердар Азмун, в середине второго тайма Евгений Марков восстановил равенство, победу сине-бело-голубым принес Артем Дзюба.

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