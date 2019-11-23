РПЛ
Мойка78Дзюба вывел «Зенит» вперед во втором тайме матча с «Рубином»
|8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
|51′
|54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
|59′
Егор Сорокин
|61′
|62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
|66′
|75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
|78′
|79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
|82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
|82′
|87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
22
Дюпин
21
Кварацхелия
5
Уремович
80
Сорокин
3
Плиев
26
Микелтадзе
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
29
Денисов
8
Кьяртанссон
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
5
Барриос
27
Оздоев
91
Сутормин
21
Ерохин
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Нападающий Артем Дзюба вывел «Зенит» вперед — он поразил ворота «Рубина» на 79 минуте матча 17-го тура Российской премьер-лиги. Дзюба принял мяч на ближней штанге и с 12 метров исполнил красивый удар в правый угол. Счет стал 2:1 в пользу петербуржцев.
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«Зенит» вылетел из Казани в Санкт-Петербург после победного матча с «Рубином»
Спорт-Экспрессвчера в 09:50
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