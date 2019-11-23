Петербургский "Зенит" обыграл казанский "Рубин" в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев мяч забил Евгений Марков, у гостей отличились Сердар Азмун и Артем Дзюба. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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