РПЛ

Газета.RuГазета.RuРубин — Зенит 1:2

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Петербургский "Зенит" обыграл казанский "Рубин" в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев мяч забил Евгений Марков, у гостей отличились Сердар Азмун и Артем Дзюба. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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