Футбол
ProstoProSportРубин — Зенит 1:2
|8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
|51′
|54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
|59′
Егор Сорокин
|61′
|62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
|66′
|75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
|78′
|79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
|82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
|82′
|87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
22
Дюпин
21
Кварацхелия
5
Уремович
80
Сорокин
3
Плиев
26
Микелтадзе
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
29
Денисов
8
Кьяртанссон
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
5
Барриос
27
Оздоев
91
Сутормин
21
Ерохин
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
«Зенит» победил «Рубин» в гостевом матче 17-го тура РПЛ. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2:1. Первый гол уже на 8-й минуте забил Сердар Азмун. Хозяевам удалось отыграться на 66-й, автором забитого мяча стал Евгений Марков.
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