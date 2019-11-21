За хозяев гол забил нападающий Евгений Марков на 66-й минуте. Благодаря этой победе "Зенит" упрочил свое лидерство в чемпионате России, набрав 39 очков. "Рубин" с 17 баллами занимает 14 место в РПЛ.

«Зенит» одержал победу над «Рубином» в матче РПЛ

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