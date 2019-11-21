РПЛ

Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт«Зенит» одержал победу над «Рубином» в матче РПЛ

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
За хозяев гол забил нападающий Евгений Марков на 66-й минуте. Благодаря этой победе "Зенит" упрочил свое лидерство в чемпионате России, набрав 39 очков. "Рубин" с 17 баллами занимает 14 место в РПЛ.
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