РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРубин — Зенит 1:2

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
"Зенит" в гостевом матче 17-го тура чемпионата России обыграл "Рубин" (2:1). Счет на 8-й минуте открыл Сердар Азмун, в середине второго тайма Евгений Марков восстановил равенство, победу сине-бело-голубым принес Артем Дзюба.
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