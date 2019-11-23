Футбол
Новый ВекРубин — Зенит 1:2
|8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
|51′
|54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
|59′
Егор Сорокин
|61′
|62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
|66′
|75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
|78′
|79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
|82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
|82′
|87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
22
Дюпин
21
Кварацхелия
5
Уремович
80
Сорокин
3
Плиев
26
Микелтадзе
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
29
Денисов
8
Кьяртанссон
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
5
Барриос
27
Оздоев
91
Сутормин
21
Ерохин
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Ещё в первом тайме счёт открыл Сердар Азмун, ранее игравший за казанский клуб. Во втором тайме Евгений Марков счёт сравнял, но решающий гол Артема Дзюбы принёс победу "Зениту" Следующий матч "Рубин" проведёт 30 ноября в Грозном против местного "Ахмата".
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8351 зритель на матче «Рубина» и «Зенита» в Казани. Так мало не было ни разу за 15 лет
Sports.ruвчера в 10:18
«Зенит» вылетел из Казани в Санкт-Петербург после победного матча с «Рубином»
Спорт-Экспрессвчера в 09:50
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