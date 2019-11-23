РПЛ

RT на русскомRT на русскомРубин — Зенит 1:2

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
Петербургский «Зенит» на выезде обыграл казанский «Рубин» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Сине-бело-голубые вышли вперёд в дебюте матча благодаря голу Сердара Азмуна.
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