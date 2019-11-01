Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отличился в матче 17-го тура чемпионата России против «Рубина». Защитники казанцев неудачно выбили мяч из штрафной, Далер Кузяев подобрал его и отдал в центр штрафной на иранца.

Общество В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Спорт Президент ВФЛА Шляхтин ушел в отставку Заявление об уходе с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин передал президиуму ВФЛА, передает ТАСС в субботу, 23 ноября.

Политика Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником Премьер Великобритании Борис Джонсон, выступивший, по словам оппозиции, против публикации доклада о якобы имевших место попытках вмешательства России в референдум по Brexit, на предвыборных дебатах сравнил подобные теории с бермудским треугольником.

Общество Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение «Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.

Политика Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

Происшествия В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.

Гаджеты Стали известны основные характеристики нового флагмана Sony Компания Sony, несмотря на появившиеся слухи, сворачивать производство мобильных устройств не планирует и активно продолжает разработку новых моделей смартфонов.

Политика Америка может предложить свой план мирного урегулирования на Украине На помощь независимой стране должен прийти "дипломатический гамбит" — Соединенные Штаты, если усилия Европы по урегулированию конфликта на Украине окажутся тщетными, Так считает бывший посол на Украине, старший научный сотрудник института Брукингса и директор инициативы по контролю и нераспространению ядерного оружия Стивен Пайфер.

Происшествия Учительница принесла в Московский зоопарк муляж бомбы Школьная учительница принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства.

Политика На Украине разрабатывают стратегию по возвращению Крыма Власти Украины работают над созданием переговорной площадки по аналогии с минским или «нормандским» форматом по возвращению Крыма в состав страны.

Общество Азовское море отступило от берега на 100 метров Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.

Происшествия В Петербурге задержали сливавших химикаты в канализацию мужчин В Санкт-Петербурге поймали с поличным двоих мужчин, которые сливали через шланг химические вещества в городскую канализацию, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу водоканала.

Игры Игровым консолям будущего предрекли долгую загрузку Технический директор компании-разработчика компьютерных игр Remedy Entertainment заявил, что контент на следующем поколении консолей будет загружаться довольно долго.

Политика Медведев предложил освободить от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам Председатель правительства Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия» заявил, что необходимо освободить компенсации обманутым дольщикам и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях граждан от НДФЛ.