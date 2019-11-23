РПЛ

ЧемпионатЧемпионат«Рубин» – «Зенит» – 1:2, 23 ноября 2019 года, обзор матча РПЛ

Рубин — Зенит
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
8′
Сердар Азмун
Олег Данченко
51′
54′
Себастьян Дриусси
Олег Данченко
Хвича Кварацхелия
59′
Егор Сорокин
61′
62′
Вячеслав Караваев
Евгений Марков
66′
75′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
Николай Поярков
Виталий Денисов
78′
79′
Артем Дзюба
Игорь Коновалов
82′
Евгений Марков
Видар Орн Кьяртанссон
82′
87′
Сердар Азмун
Александр Ерохин
3 фото
На перерыв, связанный с паузой на матчи сборных, «Зенит» ушёл с преимуществом в пять очков над ближайшим конкурентом. Однако перед игрой с «Рубином» сине-бело-голубые вновь почувствовали дыхание приближающегося «Локомотива», который в пятницу победил «Тамбов».
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«Рубин» – «Зенит» – 1:2, 23 ноября 2019 года, обзор матча РПЛ

Чемпионат08:10

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Рубин» - «Зенит»

Российская газетавчера в 16:05
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