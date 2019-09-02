Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Рубин» арендовал Ташаева у «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешел в «Рубин». Как сообщает пресс-служба казанцев, арендное соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2019/20. В новом клубе хавбек будет выступать под 88-м номером.
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«Спартак» отдал Ташаева в аренду «Рубину»

Sport24.ru15:05

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«Рубин» объявил о переходе Ташаева

Чемпионат15:05

Официально: Ташаев будет играть в «Рубине» на правах аренды

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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:24, Вашингтон
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Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
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Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
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Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.
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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT предложение российской стороны членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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Глобальное потепление в древности было связано с орбитой Земли

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Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
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В V форуме СМИ России и Китая участвуют представители ведущих СМИ, медиакомпаний, интернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран.
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Космический отель начнет работу в 2025 году

Специалисты рассказали, что работы по созданию первого космического отеля уже ведутся. Его запуск планируют совершить уже через шесть лет.
Goroday.ru 17:48
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В России изменили правила призыва в армию

В России вступили в силу новые правила, касающиеся призыва в армию.
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Неизвестные с молотком отняли у водителя сумку с деньгами

Неизвестные на автомобиле марки Nissan заставили водителя Volkswagen остановиться на проезжей части.
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Муж Натальи Поклонской объявил о расставании с ней

Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев объявил о расставании со своей супругой — депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
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Два новых железнодорожных маршрута создадут в Петербурге к 2030 году

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В случае возникновения запора в первую очередь врачи советуют увеличивать двигательную активность, пить достаточное количество жидкости, а также корректировать пищевой рацион.
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"Производство остановили для оптимизации спроса", - приводит ТАСС слова представителя компании. Речь идет о периоде со 2 по 6 сентября.
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Британец научил свою черепаху ползать в паб

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Исследование показало рост среднего платежа по потребкредитам среди россиян

Средний платеж россиян по потребительским кредитам в первом полугодии вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 22,3 тысячи рублей, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу

Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
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Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс

Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
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Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество

Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
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Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
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