Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев продолжит карьеру в «Рубине». Казанская команда арендовала 23-летнего футболиста на один сезон.
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«Рубин» договорился об аренде 23-летнего полузащитника Александра Зуева

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Александр Дмитриевич Зуев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов». Чемпион Европы 2013 года в возрастной категории до 17 лет. Серебряный призёр Чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
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