Футбол
Матч ТВ«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»
Полузащитник «Ростова» Александр Зуев продолжит карьеру в «Рубине». Казанская команда арендовала 23-летнего футболиста на один сезон.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:10, Вашингтон
Происшествия
В Орловской области маленький мальчик выпал с пятого этажа
Четырёхлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома в посёлке Знаменка Орловского района Орловской области 1 сентября.
REGNUM 09:38
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК вчера в 17:00
Политика
Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК
Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Политика
Путин посетил пострадавший от наводнения Тулун и обещал приехать еще
Президент РФ Владимир Путин вновь приехал в пострадавший летом от паводка город Тулун Иркутской области.
Интерфакс 06:59
Футбол
Защитник «Бенфики» Лысцов перешел в «Крылья Советов»
Советский спорт 10:58
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Авто
Названа дата премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander
Японские СМИ назвали дату дебюта обновленных Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.
Letnews.ru 07:10
Футбол
Фернандеш стал игроком «Краснодара»
Metaratings 08:35
Футбол
ЦСКА арендовал у «Васко да Гама» Лукаса Сантоса
РИА Новости 11:04
Здоровье
Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды
Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
Московский Комсомолец 04:45
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» передала первый снимок с телескопа eRosita
Первое рентгеновское изображение участка внегалактического неба, полученное немецким телескопом eRosita, передала российская космическая обсерватория «Спектр-РГ».
REGNUM 07:47
Армия и оружие
Великобритания хочет разместить свои беспилотники в Персидском заливе
Как сообщает телеканал «Sky News», Великобритания рассматривает возможность размещения своих беспилотников в районе Персидского залива.
Военное дело 09:43
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Происшествия
Мордовская школьница погибла от удара током, взяв телефон в руки
Десятилетняя школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона, стоящего на подзарядке - сообщается, что ребенок просто взял его в руки.
Газета.Ru 02:32
Путешествия
Крым к началу осени посетили почти шесть миллионов туристов
Крым к началу осени посетили 5,8 миллионов туристов, что на 11% больше, чем за восемь первых месяцев в 2018 году, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 10:21
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до катастрофического уровня
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане достиг самой высокой, пятой категории, которую эксперты назвали катастрофической.
БИЗНЕС Online вчера в 10:17
Технологии
МЧС получит новый комплекс зондирования Земли
В МЧС России появится мобильный комплекс, с помощью которого можно получать данные дистанционного зондирования Земли при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Профиль 07:24
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Наука
В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Политика
Вице-президент США пообещал украинцам поддержку
По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон останется на стороне украинцев в конфликте с Россией.
Московский Комсомолец вчера в 19:34