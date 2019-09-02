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Общество 15 тыс. немцев готовятся к эвакуации после обнаружения огромной бомбы Около 15 тыс. немцев готовятся покинуть свои дома после сообщения об обнаружении 500-килограммовой авиабомбы в районе городского зоопарка Ганновера.

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