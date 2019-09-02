Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев продолжит карьеру в «Рубине». Казанская команда арендовала 23-летнего футболиста на один сезон.
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«Рубин» договорился об аренде 23-летнего полузащитника Александра Зуева

Татар-информ08:56

«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»

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«Рубин» объявил о подписании Александра Зуева

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Официально: «Рубин» взял в аренду полузащитника «Ростова»

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«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»

Матч ТВ08:07

«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»

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«Рубин» арендовал у «Ростова» Зуева

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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов». Чемпион Европы 2013 года в возрастной категории до 17 лет. Серебряный призёр Чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
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