Футбол
Sportbox.RU«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»
Полузащитник «Ростова» Александр Зуев продолжит карьеру в «Рубине». Казанская команда арендовала 23-летнего футболиста на один сезон.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 16:25, Вашингтон
Футбол
Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи»
Словенский защитник «Зенита» Миха Мевля продолжит карьеру в «Сочи». 29-летний футболист подписал контракт с сочинским клубом.
Sport24.ru 13:30
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Полиция задержала Любовь Соболь
Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.
Ведомости 16:14
Общество
Шойгу открыл в Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл в понедельник, 2 сентября, в Санкт-Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны.
Известия 10:52
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Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит".
Вести.Ru 12:14
Общество
15 тыс. немцев готовятся к эвакуации после обнаружения огромной бомбы
Около 15 тыс. немцев готовятся покинуть свои дома после сообщения об обнаружении 500-килограммовой авиабомбы в районе городского зоопарка Ганновера.
Красная весна 15:03
Происшествия
Родители фигурантов уголовного дела 27 июля вышли с пикетами к мэрии Москвы
Родители фигурантов уголовного дела об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) на несанкционированной акции 27 июля вышли с одиночными пикетами к мэрии Москвы, сообщил «МБХ медиа».
Коммерсантъ 11:35
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от паводка жителей региона.
RT на русском 14:40
Политика
Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.
Ведомости 10:18
Хоккей
«Спартак» проиграл в стартовом матче под руководством Знарка
Московский "Спартак" в стартовом матче чемпионата КХЛ в Риге в овертайме уступил местному "Динамо" - 1:2.
Российская газета 15:53
Футбол
«Рубин» арендовал Ташаева у «Спартака»
Александр Ташаев перешёл в «Рубин» на правах аренды! 🙌🏻 Добро пожаловать! ❤️💚 Подробнее 👉🏻 https://t.co/At3juHogZg pic.twitter.com/Lqc99Jk0eV — «Рубин» Казань (@fcrk) September 2, 2019 В столичном "Спартаке" Ташаев выступал с лета 2018 года и принял участие в 28 матчах, где он дважды становился автором голевых передач на своих партнеров.
Вести.Ru 16:21
Происшествия
Обвинение попросило 6 лет для блогера Синицы
Московский Комсомолец 12:26
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Политика
«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной
Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых.
Газета.Ru 13:00
Политика
Белый дом назвал задачей соглашения с Польшей по 5G противостояние КНР
Белый дом признал, что подписанная вице-президентом США Майком Пенсом и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким декларация о безопасности создания сетей 5G направлена на противодействие Китаю.
RT на русском 16:19
Авто
Показан тизер гибридного гиперкара Lamborghini
За пару недель до открытия Франкфуртского автосалона, который начнётся уже 10 сентября, итальянская компания Lamborghini выпустила тизер своего гибридного гиперкара.
CarsWeek.ru вчера в 12:44
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Наука
Робот-змея поможет справиться с последствиями инсульта
Naked Science 30 августа в 15:50
Авто
Skoda Scala получила исполнение Monte Carlo
Премьера нового Skoda Scala Monte Carlo назначена на середину сентября этого года, а продажи должны стартовать в первом квартале 2020 года.
Тарантас Ньюс 11:20
Наука
Ученые объяснили выживание комодских драконов
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Global Ecology and Conservation, разобрались в почти чудесной истории их выживания.
Naked Science 27 августа в 03:18
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил эвакуацию на всем побережье штата.
Интерфакс 01:25
Авто
Новый Isuzu D-Max испытывают на дорогах Швеции
Ранее японский специалист выпустили четырехдверную версию D-Max с двойной кабиной на заснеженные дороги Швеции для зимних испытаний.
SpeedMe 14:02
Интернет
Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд
Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 09:47
Политика
Зеленский поручил начать запуск «масштабной приватизации» до 1 октября
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года запустить процесс «масштабной приватизации».
Коммерсантъ 08:52
Общество
Умерла единственная в мире переводчица Корана
Порохова известна как автор единственного смыслового перевода Корана на русский язык в стихах, который был признан каноничным.
Lenta.ru 09:37
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Известия вчера в 15:16
Гаджеты
В РФ начинаются продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro
В РФ начинаются продажи нового смартфона компании Xiaomi, модель Mi 9T Pro получила топовый чипсет Snapdragon 855 от Qualcomm.
Актуальные Новости 08:25