Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев продолжит карьеру в «Рубине». Казанская команда арендовала 23-летнего футболиста на один сезон.
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«Рубин» договорился об аренде 23-летнего полузащитника Александра Зуева

Татар-информ08:56

«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»

Sports.ru08:18

«Рубин» арендовал у «Ростова» Зуева

Чемпионат08:46

Официально: «Рубин» взял в аренду полузащитника «Ростова»

Sport.ru08:44

«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»

Матч ТВ08:07

«Рубин» арендовал Зуева у «Ростова»

Спорт-Экспресс08:02

«Рубин» объявил о подписании Александра Зуева

Kazanfirst.ru08:05
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 14:42, Вашингтон
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов». Чемпион Европы 2013 года в возрастной категории до 17 лет. Серебряный призёр Чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.
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