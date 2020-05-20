Коронавирус
REGNUMШесть легионеров «Рубина» вернулись в Казань
Казань, 20 мая 2020, 11:21 — REGNUM В казанский «Рубин» вернулись шесть иностранных футболистов. Об этом 20 мая сообщается на сайте клуба.
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Игроки «Рубина» Кварацхелия и Давиташвили вернутся из Грузии в Казань на автомобиле
Спорт БИЗНЕС Online03:12
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Политика
Зеленский заявил, что на Украине нет языкового вопроса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине вопрос о языке не стоит и создан искусственно.
ТАСС 07:10
Общество
Собянин предупредил о росте смертности среди больных с коронавирусом
Смертность от COVID-19 в мае будет в Москве значительно выше, чем в апреле, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ведомости 07:08
Технологии
Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе
От кандидатов не требуется опыт работы, однако их просят установить как бы "для контроля" программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону с целью получить средства через банковские приложения.
Газета.Ru 06:31
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
Экономика
ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 11:21
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
В Брянске возбуждено уголовное дело против бывшего начальника следственного управления регионального УМВД.
Российская газета 06:23
Общество
Университет «Синергия» потребовал удалить видео из блога «Сталингулаг»
Университет «Синергия» потребовал, чтобы автор телеграм-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов удалил со своего Youtube-канала видеозаписи, в которых упоминается учебное заведение.
Ведомости 06:25
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Хоккей
В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия 07:08
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома
В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Общество
«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Финансы
Курсы доллара и евро растут к рублю
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
Газета.Ru 03:40
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 07:14
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Общество
Суд в Сингапуре впервые вынес смертный приговор по Zoom
В Сингапуре Верховный суд впервые вынес смертный приговор с помощью видеоконференции в Zoom.
Телеканал RTVI 07:13
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале заявил, что его слова о том, что "кому положено умереть — помрут", а также "мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Наука
Mail.ru Group будет бесплатно готовить специалистов по анализу данных и машинному обучению
Mail.ru Group открыла новый набор на бесплатное обучение в Академию больших данных MADE.
CNews 07:00
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Политика
Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития
Азер Талыбов освобожден от должности замминистра экономического развития РФ в связи с переходом на другую работу, сообщили в Минэкономразвития.
РИА Новости 05:21
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Происшествия
В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки
Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 05:30
Путешествия
Турция откроет границы для российских туристов
Авиасообщение Турции с другими государствами откроют 20 мая. С этой даты посетить турецкие курорты смогут люди, направляющиеся на лечение.
Городовой 04:06