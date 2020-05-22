Коронавирус

Sports.ruSports.ru«Рубин» договорился с игроками о продлении контрактов до конца сезона

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что клуб продлит соглашения со всеми игроками с истекающими контрактами до конца сезона.
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«Рубин» продлил контракты с игроками, у которых истекали соглашения

Inkazan16:09

«Никакой паники нет». «Рубин» договорился с игроками о продлении контрактов до конца сезона

Sport.ru15:28

«Рубин» договорился с игроками о продлении контрактов до конца сезона

Чемпионат15:15

«Рубин» договорился о продлении контрактов с игроками до конца сезона

Реальное время15:28

«Рубин» договорился с игроками о продлении контрактов до конца сезона

Sports.ru14:48

«Рубин» договорился с игроками о продлении контрактов до конца сезона

Sport24.ru14:34

«Рубин» договорился с футболистами о продлении контрактов до конца сезона

Матч ТВ14:16
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Общество

Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице

Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
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Общество

Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг

Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
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Происшествия

При пожаре в больнице в Зеленодольске погибли два человека

При пожаре в помещении больницы в городе Зеленодольске в Республике Татарстан погибли два человека.
RT на русском 16:36
4
Происшествия

На борту лайнера, стоящего на карантине в Барселоне, есть россияне

Среди экипажа круизного лайнера, который поместили на карантин в порту Барселоны, есть россияне.
Вести.Ru 17:28
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Здоровье

Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане начала стабилизироваться.
Известия 09:29
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Армия и оружие

Россия не поверила в приверженность НАТО контролю над вооружениями

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о приверженности альянса соблюдению режима контроля над вооружениями не подтверждаются фактами, заявило постпредство России при НАТО.
Взгляд.ру 16:16
Политика

Байден выступил против выхода США из Договора по открытому небу

Бывший вице-президент и кандидат на пост президента США Джо Байден заявил о несогласии с решением действующего главы государства Дональда Трампа выйти из договора по открытому небу, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:35
Происшествия

В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал

Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
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Общество

Карантин продлевается до 6 июня в Краснодарском крае

На заседании оперштаба, которое прошло сегодня под председательством губернатором Краснодарского края Вениамина Кондратьева, принято решение о продлении карантина.
Приазовские степи вчера в 06:50
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Общество

Результаты клинических испытаний вакцины от Covid-19 появятся в июле

Первые результаты исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции на людях станут известны в начале июля.
Татар-информ 14:20
Шоу-бизнес

Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес

На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor вчера в 10:14
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
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Политика

В Чечне заявили, что Кадыров здоров

Газета.Ru 16:34
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Происшествия

Совладелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой.
Ведомости 16:20
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Экономика

Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания

В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
10
Здоровье

Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае

Восемь протоколов уже составлено Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко во время заседания оперативного штаба рассказала об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима.
АМИТЕЛ 07:31
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Экономика

Китайская экономика откатилась на 40 лет назад

Экономика КНР оказалась отброшенной на 40 лет назад. Китайский ВВП ушел в минус на 6,8%.
Газета.Ru 14:36
18
Общество

В Петербурге разрешили прощание с умершими

Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
Российская газета 10:28
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:08
3,5K
Общество

Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
12
Общество

В Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:38
82
Общество

Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
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Здоровье

Доктор Мясников объяснил смертельное коварство «плато»

Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют «тянуть» больного до последнего в надежде на выздоровление, – написал Мясников в Telegram.
Infox.ru 14:26
4
Здоровье

Бывший кожвендиспансер перепрофилировали под лечение COVID-19

Новый Калининград Бывший кожвендиспансер и нынешний Центр специализированных видов медпомощи в Калининграде на ул. Барнаульской перепрофилировали под размещение заражённых коронавирусной инфекцией.
Новый Калининград.Ru 14:45
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Биатлон

Тренер Логинова Касперович прокомментировал переход в сборную Болгарии

Тренер сохранит пост тренера команды Санкт-Петербурга. В сезоне-2014/15 Касперович работал старшим тренером мужской национальной сборной.
ODDS.ru вчера в 11:48
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции

"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
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Здоровье

Названа болезнь, повышающая риск смерти от коронавируса

По словам ученых, во время пандемии смертность от болезней печени резко увеличилась - около 80% больных циррозом умерли от заболеваний легких.
Сайт интересных новостей 14:49
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Киберспорт

Virtus.pro выбила NiP с OGA Dota Pit

Cyber.sports.ru 10:10
Политика

От Трампа потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Демократы в палате представителей США потребовали от президента Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию.
Lenta.ru 16:58
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