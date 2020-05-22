Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что клуб продлит соглашения со всеми игроками с истекающими контрактами до конца сезона.

«Рубин» договорился с игроками о продлении контрактов до конца сезона

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