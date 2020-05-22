Коронавирус
Sports.ru«Рубин» договорился с игроками о продлении контрактов до конца сезона
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что клуб продлит соглашения со всеми игроками с истекающими контрактами до конца сезона.
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Общество
Калининградцев начнут штрафовать за отсутствие маски на улице
Взамен с 14 мая калининградцев обязали носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.
Российская газета 12:48
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
Происшествия
При пожаре в больнице в Зеленодольске погибли два человека
При пожаре в помещении больницы в городе Зеленодольске в Республике Татарстан погибли два человека.
RT на русском 16:36
Происшествия
На борту лайнера, стоящего на карантине в Барселоне, есть россияне
Среди экипажа круизного лайнера, который поместили на карантин в порту Барселоны, есть россияне.
Вести.Ru 17:28
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Здоровье
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане начала стабилизироваться.
Известия 09:29
Армия и оружие
Россия не поверила в приверженность НАТО контролю над вооружениями
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о приверженности альянса соблюдению режима контроля над вооружениями не подтверждаются фактами, заявило постпредство России при НАТО.
Взгляд.ру 16:16
Политика
Байден выступил против выхода США из Договора по открытому небу
Бывший вице-президент и кандидат на пост президента США Джо Байден заявил о несогласии с решением действующего главы государства Дональда Трампа выйти из договора по открытому небу, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:35
Происшествия
В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал
Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
Общество
Карантин продлевается до 6 июня в Краснодарском крае
На заседании оперштаба, которое прошло сегодня под председательством губернатором Краснодарского края Вениамина Кондратьева, принято решение о продлении карантина.
Приазовские степи вчера в 06:50
Общество
Результаты клинических испытаний вакцины от Covid-19 появятся в июле
Первые результаты исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции на людях станут известны в начале июля.
Татар-информ 14:20
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor вчера в 10:14
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Политика
В Чечне заявили, что Кадыров здоров
Газета.Ru 16:34
Происшествия
Совладелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой.
Ведомости 16:20
Экономика
Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае
Восемь протоколов уже составлено Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко во время заседания оперативного штаба рассказала об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима.
АМИТЕЛ 07:31
Экономика
Китайская экономика откатилась на 40 лет назад
Экономика КНР оказалась отброшенной на 40 лет назад. Китайский ВВП ушел в минус на 6,8%.
Газета.Ru 14:36
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
Российская газета 10:28
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:08
Общество
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
Общество
В Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве умерли еще 67 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:38
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru вчера в 10:49
Здоровье
Доктор Мясников объяснил смертельное коварство «плато»
Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют «тянуть» больного до последнего в надежде на выздоровление, – написал Мясников в Telegram.
Infox.ru 14:26
Здоровье
Бывший кожвендиспансер перепрофилировали под лечение COVID-19
Новый Калининград Бывший кожвендиспансер и нынешний Центр специализированных видов медпомощи в Калининграде на ул. Барнаульской перепрофилировали под размещение заражённых коронавирусной инфекцией.
Новый Калининград.Ru 14:45
Биатлон
Тренер Логинова Касперович прокомментировал переход в сборную Болгарии
Тренер сохранит пост тренера команды Санкт-Петербурга. В сезоне-2014/15 Касперович работал старшим тренером мужской национальной сборной.
ODDS.ru вчера в 11:48
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
Здоровье
Названа болезнь, повышающая риск смерти от коронавируса
По словам ученых, во время пандемии смертность от болезней печени резко увеличилась - около 80% больных циррозом умерли от заболеваний легких.
Сайт интересных новостей 14:49
Киберспорт
Virtus.pro выбила NiP с OGA Dota Pit
Cyber.sports.ru 10:10
Политика
От Трампа потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию
Демократы в палате представителей США потребовали от президента Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию.
Lenta.ru 16:58