с чего всё началось

«Рубин» и «Крылья Советов» сегодня втайне провели товарищескую игру на «Ак Барс Арене», информирует «Татap-инфоpм». По информации издания, клубы не стали сообщать о контрольной встрече, поскольку власти Татарстана еще не одобрили проведение таких мероприятий.

Общество Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом. 4,6K

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,2K

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала. 865

Общество Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин. 41

Гаджеты Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта. 30

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала загородный дом Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад. 7

Футбол Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.

Здоровье Ростовский оперштаб обновил карту распространения SARS-CoV-2 Ростов-на-Дону, 8 июня 2020, 12:38 — REGNUM Ростовский оперштаб опубликовал обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции с учётом данных, полученных утром 8 июня, передаёт ИА REGNUM. 1,1K

Происшествия Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу. 8

Авто Конкурент Toyota Highlander от китайского Geely поступил в продажу В китае кроссовер Geely Haoyue прадлагается по цене от 108,8 тыс. юаней или плрядка 1,05 млн рублей, о чем свидетельствуют предложения компании для предварительного заказа. 8

Происшествия Житель Сахалина погиб при нападении медведя Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине в понедельник стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования. 2

Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости». 3,4K

Интернет Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе. 10