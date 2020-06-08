Коронавирус
ProstoProSport«Рубин» и «Крылья Советов» втайне сыграли товарищеский матч
«Рубин» и «Крылья Советов» сегодня втайне провели товарищескую игру на «Ак Барс Арене», информирует «Татap-инфоpм». По информации издания, клубы не стали сообщать о контрольной встрече, поскольку власти Татарстана еще не одобрили проведение таких мероприятий.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Крылья Советов» и «Рубин» действительно провели тайный товарищеский матч в понедельник в Казани, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу самарского клуба.Sport24.ru10:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 18:33, Ашберн
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ 09:06
Происшествия
Михаила Ефремова задержали после аварии в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД.
Ведомости 17:11
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Футбол
«Зенит» покажет запись матча за Суперкубок УЕФА
В понедельник, 8 июня, «Зенит» на своем официальном портале покажет запись матча за Суперкубок УЕФА.
Невские Новости 07:14
Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан
Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
ИА Красная Весна 06:55
Общество
Сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 736 тыс. выпускников
Глава российского правительства Михаил Мишустин 8 июня сообщил, что сдавать ЕГЭ в этом году собираются около 736 тыс. выпускников, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:55
Здоровье
В России зарегистрировали препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения зарегистрировало еще один препарат для лечения COVID-19.
РИА Новости 06 июня в 05:35
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group
Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
Армия и оружие
В Балтийском море начались учения НАТО
Военнослужащие альянса проверяют готовность к совместным действиям в Балтийском море. В Балтийском море начались учения НАТО.
Piter.tv 05:12
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.
Газета.Ru 06 июня в 17:50
Политика
Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом
Северная Корея выключила все линии связи с Сеулом.
Lenta.ru 17:56
Происшествия
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов
Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Здоровье
Ростовский оперштаб обновил карту распространения SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 8 июня 2020, 12:38 — REGNUM Ростовский оперштаб опубликовал обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции с учётом данных, полученных утром 8 июня, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:38
Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости 12:31
Армия и оружие
Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания
Первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 после завершения морской части госиспытаний вернулся в Санкт-Петербург.
Российская газета 03:01
Авто
Конкурент Toyota Highlander от китайского Geely поступил в продажу
В китае кроссовер Geely Haoyue прадлагается по цене от 108,8 тыс. юаней или плрядка 1,05 млн рублей, о чем свидетельствуют предложения компании для предварительного заказа.
SpeedMe 07:56
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда 04:10
Происшествия
Житель Сахалина погиб при нападении медведя
Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине в понедельник стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
РИА Новости 08:09
Футбол
«Справедливость должна быть восстановлена». Н’Жье высказался о гибели Джорджа Флойда
Камерунский нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье поделился мнением о гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда.
Чемпионат 17:52
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Интернет
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов
Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK 11:28
Игры
Criterion Games начала разрабатывать новую Need for Speed
Evo-rus.com 12:52
Экономика
LetterOne Михаила Фридмана вышла из капитала Uber с убытком
Инвестиционная компания LetterOne (L1) продала свою долю в агрегаторе такси Uber, говорится в финансовом отчете компании за 2019 год.
РБК 09:11