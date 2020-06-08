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ProstoProSportProstoProSport«Рубин» и «Крылья Советов» втайне сыграли товарищеский матч

«Рубин» и «Крылья Советов» сегодня втайне провели товарищескую игру на «Ак Барс Арене», информирует «Татap-инфоpм». По информации издания, клубы не стали сообщать о контрольной встрече, поскольку власти Татарстана еще не одобрили проведение таких мероприятий.
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«Крылья Советов» и «Рубин» действительно провели тайный товарищеский матч в понедельник в Казани, сообщает РБК
 со ссылкой на пресс-службу самарского клуба.
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