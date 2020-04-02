Коронавирус

MetaratingsMetaratings«Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50%

Футбольные клубы «Рубин» и «Уфа» достигли соглашения с футболистами команды о понижении заработной платы на время паузы в РПЛ, которая связана с пандемией коронавируса. Ранее на понижение зарплат пошли футболисты и тренерский штаб «Спартака», а «Зенит» готовится объявить о решении 4 или 5 апреля.
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«Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50%

Как стало известно «Чемпионату», казанский «Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50 процентов в связи с пандемией коронавируса. Напомним, что Российский футбольный союз приостановил все соревнования до 31 мая.
Чемпионатвчера в 15:10

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«Рубин» и «Уфа» договорились с футболистами о снижении зарплаты

Советский спортвчера в 17:28

Игрокам «Рубина» и «Уфы» снизят зарплату на 50%

Sport.ruвчера в 16:59

«Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50 процентов

Sports.ruвчера в 15:35

«Рубин» и «Уфа» снизят игрокам зарплату на 50%

Sport24.ruвчера в 16:23

«Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50%

Metaratingsвчера в 15:39

«Рубин» и «Уфа» намерены сократить зарплату игроков на 50%

Soccer.ruвчера в 16:28

«Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50%

Чемпионатвчера в 15:10
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:53, Ашберн
Экономика

Кабмин направил 5,1 млрд рублей для выплат врачам и медперсоналу

Правительство распределило между регионами 5,1 миллиарда рублей для стимулирующих выплат врачам и медицинскому персоналу, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией и гражданам из групп риска.
Российская газета 02:41
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

В Челябинской области до 19 апреля продлят режим самоизоляции

Что касается условно подтвержденных, двое из Челябинска, двое из Верхнеуральска и один из Магнитогорска.
Губерния (г. Челябинск) 02:35
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Происшествия

В Башкирии начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сегодня ночью, 3 апреля, в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон 33-летний гражданин находился в общественном месте.
Кармаскалинская новь 02:18
Общество

Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты

Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
РИА Новости вчера в 15:53
Политика

Сменились главы НАО, Коми и Архангельской области

Главы сразу трех российских регионов сегодня подали в отставку – Архангельской области, Республики Коми и Ненецкого автономного округа, сообщает «МИР 24».
МИР 24 вчера в 13:10
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США

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Ruposters.ru 01 апреля в 03:33
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

Ведомости вчера в 14:24
Общество

В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Известия вчера в 15:00
Политика

В Башкирии продлён режим самоизоляции

Пока исходим из того, что самоизоляция действует на этой неделе и на следующей неделе.
Газета Республика Башкортостан 02:18
Общество

В «Вымпелкоме» сменился гендиректор

Гендиректором «Вымпелкома» (бренд «Билайн») с 6 апреля назначен Александр Торбахов, говорится в сообщении компании.
Ведомости 02:27
Общество

Минкомсвязь предложила отдать под 5G используемые телевидением частоты

Минкомсвязь предложила передать для развития мобильной связи пятого поколения (5G) частоты 694–790 МГц, которые до сих пор использовали телевещатели.
РБК 01:16
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Лещенко спел «Надежду» в палате в Коммунарке

Евразия Daily вчера в 22:41
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны вчера в 09:16
Происшествия

В Брянской области выявили новых заболевших COVID-19

Брянск, 3 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Два новых случая коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Брянской области.
REGNUM 02:30
Экономика

Для малого и среднего бизнеса снижены ставки страховых взносов

Федеральным законом от 01.04.20 № 102-ФЗ установлены пониженные ставки страховых взносов для малых и средних предприятий.
Бухонлайн вчера в 10:55
Здоровье

В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям

Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 22:35
Энергетика

Цены на нефть резко выросли после твитов Трампа

Нефть резко подорожала после твитов Трампа о переговорах с саудовским принцем. Цена на нефть марки Brent выросла до $36 за баррель.
Рифей-Пермь вчера в 12:55
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Моя Москва.онлайн 02:48
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве

Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
ТВ Центр вчера в 15:12
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Футбол

«Лацио» продаст Иммобиле за сумму свыше 80 млн евро

Ранее сообщалось, что главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти хочет видеть Иммобиле в своей команде.
Soccer.ru 01:18
Наука

Искусственный интеллект поможет врачам определить тактику лечения COVID-19

Эксперты из Jvion считают, что разработанный ими ИИ позволит определить факторы риска, делающие пациентов с COVID-19 склонными к осложнениям.
ИА Красная Весна вчера в 23:07
Экономика

Минприроды оценило первые потери бюджета от построенной им системы управления отходами

Непонятно, из-за чего возникли кассовые разрывы в балансах регоператоров (в большинстве регионов они близки к местным властям), почему сделанные ими инвестиции должны прямо сейчас быть окуплены за счет бюджета и почему нельзя рассчитывать на их возврат, если после 2020 года компании продолжат работать.
Коммерсантъ вчера в 18:15
Экономика

Профсоюзы России попросили власти провести национализацию

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству провести национализацию в стране, сообщается в письме главы ФНПР Михаила Шмакова в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.
Вести.Ru 02:40
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News 01 апреля в 15:37
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