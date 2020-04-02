Коронавирус
Metaratings«Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50%
Футбольные клубы «Рубин» и «Уфа» достигли соглашения с футболистами команды о понижении заработной платы на время паузы в РПЛ, которая связана с пандемией коронавируса. Ранее на понижение зарплат пошли футболисты и тренерский штаб «Спартака», а «Зенит» готовится объявить о решении 4 или 5 апреля.
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Как стало известно «Чемпионату», казанский «Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50 процентов в связи с пандемией коронавируса. Напомним, что Российский футбольный союз приостановил все соревнования до 31 мая.Чемпионатвчера в 15:10
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Экономика
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Общество
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Общество
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Политика
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Шоу-бизнес
Лещенко спел «Надежду» в палате в Коммунарке
Общество
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Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
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Экономика
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Федеральным законом от 01.04.20 № 102-ФЗ установлены пониженные ставки страховых взносов для малых и средних предприятий.
Здоровье
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Цены на нефть резко выросли после твитов Трампа
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Общество
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Футбол
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Наука
Искусственный интеллект поможет врачам определить тактику лечения COVID-19
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Экономика
Минприроды оценило первые потери бюджета от построенной им системы управления отходами
Непонятно, из-за чего возникли кассовые разрывы в балансах регоператоров (в большинстве регионов они близки к местным властям), почему сделанные ими инвестиции должны прямо сейчас быть окуплены за счет бюджета и почему нельзя рассчитывать на их возврат, если после 2020 года компании продолжат работать.
Экономика
Профсоюзы России попросили власти провести национализацию
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству провести национализацию в стране, сообщается в письме главы ФНПР Михаила Шмакова в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.