Коронавирус
Metaratings«Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50%
Футбольные клубы «Рубин» и «Уфа» достигли соглашения с футболистами команды о понижении заработной платы на время паузы в РПЛ, которая связана с пандемией коронавируса. Ранее на понижение зарплат пошли футболисты и тренерский штаб «Спартака», а «Зенит» готовится объявить о решении 4 или 5 апреля.
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Как стало известно «Чемпионату», казанский «Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50 процентов в связи с пандемией коронавируса. Напомним, что Российский футбольный союз приостановил все соревнования до 31 мая.Чемпионат15:10
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В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
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Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
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Общество
В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса
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Конструктор Су-57 назвал недостатки американских F-22 и F-35
Генеральный конструктор Су-57 Михаил Стрелец рассказал о недостатках американских истребителей F-22 и F-35.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Общество
Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве
Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
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Общество
Сроки сдачи налоговой отчетности перенесены не всем
По информации ФНС сроки представления отчетности продлены до 6 апреля 2020 года.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
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Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
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В War Thunder на 1 апреля добавили космические сражения
Разработчики War Thunder на 1 апреля добавили в свою игру режим с космическими боями — в Space Thunder игроки сражаются между собой на орбите Земли за контроль над ближайшими станциями.
Общество
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Политика
Второе обращение Владимира Путина к нации по ситуации с коронавирусом: главное
Российский лидер Владимир Путин вновь обратился к жителям страны в связи с ситуацией по коронавирусу.
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах
На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
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Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Экономика
Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным
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Политика
Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ
Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Политика
Вассерман предсказал «полный кошмар» для США
Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
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В Италии у жителей города Феррара обнаружили иммунитет к коронавирусу
В Италии у жителей провинции Феррара ученые обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила La Nuova Ferrara.
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ФМБА заявил о завершении вспышки коронавируса в России к лету
По словам специалиста, вспышка новой коронавирусной инфекции в РФ должна закончиться к лету. распространения вируса еще не пройден.
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Тевес: «Футболист может прожить полгода или год без зарплаты»
Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что футболисты могут долго прожить без зарплаты:Футболист может прожить полгода или год без зарплаты.
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В Минздраве рассказали о семи новых заболевших коронавирусом пермяках
Информацию о семи новых заболевших коронавирусом пермяках рассказали в Минздраве Пермского края.