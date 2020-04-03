Коронавирус

MetaratingsMetaratings«Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50%

Футбольные клубы «Рубин» и «Уфа» достигли соглашения с футболистами команды о понижении заработной платы на время паузы в РПЛ, которая связана с пандемией коронавируса. Ранее на понижение зарплат пошли футболисты и тренерский штаб «Спартака», а «Зенит» готовится объявить о решении 4 или 5 апреля.
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с чего всё началось

«Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50%

Как стало известно «Чемпионату», казанский «Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50 процентов в связи с пандемией коронавируса. Напомним, что Российский футбольный союз приостановил все соревнования до 31 мая.
Чемпионат15:10

Подробнее о событии

«Рубин» и «Уфа» договорились с футболистами о снижении зарплаты

Советский спорт17:28

Игрокам «Рубина» и «Уфы» снизят зарплату на 50%

Sport.ru16:59

«Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50 процентов

Sports.ru15:35

«Рубин» и «Уфа» снизят игрокам зарплату на 50%

Sport24.ru16:23

«Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50%

Metaratings15:39

«Рубин» и «Уфа» намерены сократить зарплату игроков на 50%

Soccer.ru16:28

«Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50%

Чемпионат15:10
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:58, Ашберн
Политика

Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США

Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.
РБК 21:42
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Путин: в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с коронавирусом

«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удаётся», — заявил Путин.
RT на русском 10:12
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Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 20:19
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Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия 17:09
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ 06:08
Армия и оружие

Столтенберг заявил, что коронавирус не подорвёт боеготовность НАТО

Брюссель, 2 апреля 2020, 22:27 — REGNUM Даже на фоне коронавируса НАТО сохраняет боеготовность и продолжает отслеживать активность России в Прибалтике, заявил 2 апреля генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД стран-членов Североатлантического альянса.
REGNUM 15:27
Общество

В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса

В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
Shraibikus News 10:01
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Армия и оружие

Конструктор Су-57 назвал недостатки американских F-22 и F-35

Генеральный конструктор Су-57 Михаил Стрелец рассказал о недостатках американских истребителей F-22 и F-35.
РЕН ТВ 31 марта в 09:15
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери

Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Слово и Дело 09:38
Общество

Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве

Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
ТВ Центр 15:12
Здоровье

В больнице Сыктывкара коронавирусом заразились 53 человека

В Эжвинской городской больнице Сыктывкара (Коми), где 25 марта подтвердился первый случай заражения коронавирусом, к 1 апреля число инфицированных COVID-19 увеличилось до 53 человек, из них 32 случая подтвердились только за последние сутки.
DP.RU вчера в 09:59
Общество

Сроки сдачи налоговой отчетности перенесены не всем

По информации ФНС сроки представления отчетности продлены до 6 апреля 2020 года.
Бухгалтерия.ру вчера в 04:38
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Общество

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Lenta.ru 18:43
Космос

В War Thunder на 1 апреля добавили космические сражения

Разработчики War Thunder на 1 апреля добавили в свою игру режим с космическими боями — в Space Thunder игроки сражаются между собой на орбите Земли за контроль над ближайшими станциями.
Игромания.ру вчера в 08:38
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Политика

Второе обращение Владимира Путина к нации по ситуации с коронавирусом: главное

Российский лидер Владимир Путин вновь обратился к жителям страны в связи с ситуацией по коронавирусу.
Новая Кубань 10:30
Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах

На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
SM News 05:21
Происшествия

Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
REGNUM 05:23
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 16:00
Экономика

Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

В США каждый взрослый американец гарантированно получит по $1,2 тыс. и $500 на ребенка, пособия по безработице увеличены на $600 в неделю на четыре месяца, также на такую помощь могут рассчитывать и фрилансеры.
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Политика

Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости 11:41
Политика

Вассерман предсказал «полный кошмар» для США

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REGNUM 20:59
Общество

В Италии у жителей города Феррара обнаружили иммунитет к коронавирусу

В Италии у жителей провинции Феррара ученые обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила La Nuova Ferrara.
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Общество

ФМБА заявил о завершении вспышки коронавируса в России к лету

По словам специалиста, вспышка новой коронавирусной инфекции в РФ должна закончиться к лету. распространения вируса еще не пройден.
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Футбол

Тевес: «Футболист может прожить полгода или год без зарплаты»

Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес заявил, что футболисты могут долго прожить без зарплаты:Футболист может прожить полгода или год без зарплаты.
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Здоровье

В Минздраве рассказали о семи новых заболевших коронавирусом пермяках

Информацию о семи новых заболевших коронавирусом пермяках рассказали в Минздраве Пермского края.
АиФ Пермь 09:23
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