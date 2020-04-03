Как стало известно «Чемпионату», казанский «Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50 процентов в связи с пандемией коронавируса. Напомним, что Российский футбольный союз приостановил все соревнования до 31 мая.

с чего всё началось

Футбольные клубы «Рубин» и «Уфа» достигли соглашения с футболистами команды о понижении заработной платы на время паузы в РПЛ, которая связана с пандемией коронавируса. Ранее на понижение зарплат пошли футболисты и тренерский штаб «Спартака», а «Зенит» готовится объявить о решении 4 или 5 апреля.

«Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50%

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