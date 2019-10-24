Команды на игру выведет арбитр Дмитрова Виталий Мешков. «Рубин» в прошлом туре сумел не проиграть «Спартаку» (0:0) и сейчас занимает девятое место в таблице чемпионата России с 15 очками. «Урал» в предыдущем туре одержал волевую победу над «Тамбовом» и теперь находится на седьмом месте в РПЛ.

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Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.

Шоу-бизнес Полина Гагарина отменила концерт из-за болезни Уже в конце ноября состоится грандиозный сольный концерт звезды в Москве, который певица точно не собирается отменять.

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Политика Глава ЦИК Украины заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе 16 октября после трех неудачных попыток установить перемирие на Донбассе и добиться разведения военных сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие нового закона об особом статусе территорий может состояться только после достижения договоренности о путях прекращения войны.

Общество Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.

Политика Лавров прокомментировал идею международного контроля в Сирии Идея международного контроля на северо-востоке Сирии, если речь о НАТО, ничего хорошего не несет, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Экономика Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.

Общество Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.