Команды на игру выведет арбитр Дмитрова Виталий Мешков. «Рубин» в прошлом туре сумел не проиграть «Спартаку» (0:0) и сейчас занимает девятое место в таблице чемпионата России с 15 очками. «Урал» в предыдущем туре одержал волевую победу над «Тамбовом» и теперь находится на седьмом месте в РПЛ.

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Футбол Гончаренко сохранит пост главного тренера ЦСКА Столичный футбольный клуб ЦСКА не планирует расставаться с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

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Происшествия В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни.

Футбол Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Общество Марию Бутину освободили из американской тюрьмы Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.

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