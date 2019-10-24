РПЛ
Нева Спорт«Рубин» и «Урал» откроют 14-й тур РПЛ
Команды на игру выведет арбитр Дмитрова Виталий Мешков. «Рубин» в прошлом туре сумел не проиграть «Спартаку» (0:0) и сейчас занимает девятое место в таблице чемпионата России с 15 очками. «Урал» в предыдущем туре одержал волевую победу над «Тамбовом» и теперь находится на седьмом месте в РПЛ.
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«Рубин» — «Урал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 25 октября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 10:47
Боков и Евстигнеев считают, что «Локомотив» и «Спартак» сыграют вничью. Прогнозы на матчи 14-го тура
Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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В почтовом отделении, расположенном возле Казанского вокзала в Москве, обнаружили подозрительную посылку.
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Журналисты обратили внимание на очень странный, переполненный антинаучными отсылками документ, опубликованный на официальном сайте РКН.
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Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что российская компания "Газпром" не может полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины из-за своих контрактных обязательств.
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В Приморском крае прохожие задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку.
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Как сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения.
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Максим Фадеев впервые рассказал о скандале с Наргиз
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