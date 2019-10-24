РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Рубин» и «Урал» откроют 14-й тур РПЛ

Рубин — Урал
сегодня
в 12:30
Чемпионат России
Стадион «Центральный»
Команды на игру выведет арбитр Дмитрова Виталий Мешков. «Рубин» в прошлом туре сумел не проиграть «Спартаку» (0:0) и сейчас занимает девятое место в таблице чемпионата России с 15 очками. «Урал» в предыдущем туре одержал волевую победу над «Тамбовом» и теперь находится на седьмом месте в РПЛ.
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