РПЛ

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Рубин» и «Урал» расписали мировую

Рубин — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
27′
Денис Кулаков
Константин Плиев
53′
57′
Андрей Панюков
Николай Димитров
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
64′
65′
Владимир Ильин
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
76′
Эрик Бикфалви
Павел Погребняк
77′
Артем Фидлер
Егор Сорокин
78′
90′+1′
Денис Поляков
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Завершился стартовый поединок 14-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» принимал «Урал». Команды из Казани и Екатеринбурга сыграли вничью. Соперники за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга.
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