Завершился стартовый поединок 14-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» принимал «Урал». Команды из Казани и Екатеринбурга сыграли вничью. Соперники за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга.

Политика Марию Бутину освободили из американской тюрьмы Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Политика КПРФ предложила вернуть смертную казнь Депутаты фракции КПРФ предлагают главе государства принять меры для возвращения в стране смертной казни.

Общество Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.

Общество Названы наиболее востребованные в будущем профессии Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Общество Волож прокомментировал законопроект о значимых сайтах Генеральный директор группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож считает, что власти, вероятно, услышали часть аргументов "Яндекса" относительно законопроекта о значимых сайтах.