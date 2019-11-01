Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

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