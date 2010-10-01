РПЛ

Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Рубин — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Центральный»
27′
Денис Кулаков
Константин Плиев
53′
57′
Андрей Панюков
Николай Димитров
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
64′
65′
Владимир Ильин
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
76′
Эрик Бикфалви
Павел Погребняк
77′
Артем Фидлер
Егор Сорокин
78′
90′+1′
Денис Поляков
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
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