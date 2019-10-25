РПЛ

Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Рубин — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Центральный»
27′
Денис Кулаков
Константин Плиев
53′
57′
Андрей Панюков
Николай Димитров
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
64′
65′
Владимир Ильин
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
76′
Эрик Бикфалви
Павел Погребняк
77′
Артем Фидлер
Егор Сорокин
78′
90′+1′
Денис Поляков
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Рубин» и «Урал» поделили очки в матче чемпионата России

Чемпионатвчера в 14:24

«Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в матче 14-го тура РПЛ

Республика Татарстан03:31

Казанский «Рубин» на своем поле опять сыграл нулевую ничью

Казанские ведомости07:29

РПЛ. Ничья «Рубина» и «Урала», «Ростов» примет «Сочи»

LiveSport.ruвчера в 14:34

Казанский «Рубин» готовится к встрече с екатеринбургским «Уралом»

Мэрия г. Казани24 октября в 08:01

Григорий Иванов: Мы остались выше «Рубина» в таблице, у нас все нормально

Советский спорт06:56

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в Казани

Спорт-Экспрессвчера в 14:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 03:22
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Происшествия

В Пермском крае пропал с радаров частный легкомоторный самолет

Спасатели начали поиск частного легкомоторного самолета, который пропал после вылета с аэродрома в деревне Нижнее Городище в Пермском крае, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Коммерсантъ 08:28
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:38
Происшествия

Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв

В Новокузнецке мужчина помогал двоюродной сестре открыть сейф с помощью болгарки, в результате чего конструкция взорвалась.
РБК 09:42
Политика

Владимир Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе

Российская газета 09:57
Единоборства

Российский боец Павлович нокаутировал Грина в первом раунде

News.ru 06:44
Политика

Зеленский назначил нового губернатора Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая новым губернатором Луганском области.
Известия 10:24
Политика

Путин сообщил Макрону о содержании переговоров с Эрдоганом по Сирии

Путин рассказал Макрону о содержании его переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые прошли 22 октября в Сочи.
РБК 10:00
Шоу-бизнес

Адель сильно похудела после развода с супругом

В апреле этого года британская артистка развелась с Саймоном Конескки. После разрыва с супругом звезда начала стремительно худеть.
RuNews24.ru вчера в 13:07
Хоккей

Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Утро.ru 24 октября в 14:30
Происшествия

Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье

ТВ Центр вчера в 08:11
Культура

Программа «Поле чудес» отмечает 29-й день рождения

iReactor 08:28
Музыка

В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»

На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Происшествия

Дрессировщик объяснил нападение медведя в цирке в Карелии

Дрессировщик цирка Руслан Солодюк, на которого во время выступления в Олонце напал медведь, рассказал о причине произошедшего.
РИА Новости 24 октября в 08:33
Космос

Потенциально опасный астероид прошел на расстоянии 6 млн км от Земли

Кубань 24 05:59
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Финансы

Доля кредитов населению достигла максимума с начала 2019 года

Доля кредитов населению в общем портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%, что является максимумом с начала 2019 года, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).
Коммерсантъ 02:58
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Происшествия

СК опубликовал видео с места ДТП на Алтае с восемью погибшими

Следственный комитет опубликовал в своем канале в WhatsApp видеозапись с места аварии в Алтайском крае, жертвами которой стали восемь человек.
РБК 06:43
Армия и оружие

Колонна американских солдат вернулась в Сирию из Ирака

Вести.Ru 09:48
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество

Умер автор песен ансамбля «Песняры» Олег Молчан

В Белоруссии на 55-м году жизни скончался композитор-песенник Олег Молчан, написавший множество композиций для ансамбля «Песняры».
Известия 09:59
Армия и оружие

Российская ядерная ракета оказалась небоеспособной

Ferra 09:01
Общество

Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

Чем немедленно вызвал шквальную дискуссию в Сети. Ведь уходя со сцены, всем остальным наставникам Королев пожал.
Российская газета 10:38
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что кинокомикс «Джокер» может по итогам проката стать более прибыльным, чем фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».
REGNUM 10:33
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Хоккей

«Амур» в гостях обыграл «Трактор»

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Трактор» со счетом 2:1. Победный гол забил Кирилл Рассказов.
Спорт-Экспресс 10:18
Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

В португальской больнице города Сан-Бернарду-де-Сетубал был рожден на свет ребенок без носа, глаз и части черепа.
Газета.Ru 00:46
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное