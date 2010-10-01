РПЛ
Интерфакс-Спорт«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
|27′
Денис Кулаков
Константин Плиев
|53′
|57′
Андрей Панюков
Николай Димитров
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
|64′
|65′
Владимир Ильин
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
|70′
|76′
Эрик Бикфалви
Павел Погребняк
|77′
Артем Фидлер
Егор Сорокин
|78′
|90′+1′
Денис Поляков
Хвича Кварацхелия
|90′+3′
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
22
Дюпин
80
Сорокин
5
Уремович
3
Плиев
71
Поярков
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
21
Кварацхелия
26
Микелтадзе
88
Ташаев
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
19
Поляков
27
Меркулов
17
Димитров
6
Аугустыняк
88
Погребняк
57
Фидлер
58
Эль-Кабир
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
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