Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

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