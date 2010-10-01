РПЛ
MetaratingsШаронова могут уволить из «Рубина»
«Рубин» в связи с неудовлетворительными результатами может распрощаться с главным тренером Романом Шароновым. Отмечается, что решение будет принято, исходя из итогов предстоящих матчей с грозненским «Ахматом» и «Сочи» в рамках РПЛ.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», руководство казанского «Рубина» может уволить тренера команды Романа Шаронова из-за неудовлетворительных результатов. Решение будет принято по итогам предстоящих матчей Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» и «Сочи».Чемпионат07:25
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