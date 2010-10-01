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Вести ТатарстанВести Татарстан«Рубин» может уволить Романа Шаронова из-за провальных результатов

Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева. Из-за отсутствия лицензии официально главным тренером казанцев является Эдуардо Докампо.
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с чего всё началось

«Рубин» может уволить Шаронова

Как стало известно «Чемпионату», руководство казанского «Рубина» может уволить тренера команды Романа Шаронова из-за неудовлетворительных результатов. Решение будет принято по итогам предстоящих матчей Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» и «Сочи».
Чемпионат07:25

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«Рубин» может уволить Шаронова

Чемпионат07:25

СМИ: «Рубин» может уволить Шаронова

Матч ТВ08:25

СМИ: «Рубин» может уволить Шаронова

Sportbox.RU08:25

Шаронова могут уволить из «Рубина»

Metaratings07:31

СМИ: «Рубин» может уволить Шаронова

RT на русском08:28

СМИ анонсировали отставку главного тренера «Рубина» Шаронова

РБК08:52

Зимой «Рубин» может отправить Шаронова в отставку

Бомбардир.ру07:35
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Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

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Станут доступны гайды и руководства как от создателей игры, так и авторские работы более умелых пользователей.
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На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямальском районе ЯНАО, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.
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Музыка

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РБК вчера в 18:59
Игры

Valve показали геймплей Half-Life: Alyx

Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
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Происшествия

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Умер народный артист Украины Давид Бабаев

В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
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Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет

Южнокорейскую певицу и актрису Гу Хара, более известную как Хара, нашли мертвой в ее доме в Сеуле.
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Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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Росреестр вернул букву ё в названия почти 200 деревень

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Баутиста-Агут сыграет в финале Кубка Дэвиса, несмотря на смерть отца

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Спорт

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.
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Российский футболист, защитник, тренер. Выступал за сборную России, участник чемпионатов Европы 2004 и 2012.
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола конца 2000-х и начала 2010-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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