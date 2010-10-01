РПЛ
Вести Татарстан«Рубин» может уволить Романа Шаронова из-за провальных результатов
Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева. Из-за отсутствия лицензии официально главным тренером казанцев является Эдуардо Докампо.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», руководство казанского «Рубина» может уволить тренера команды Романа Шаронова из-за неудовлетворительных результатов. Решение будет принято по итогам предстоящих матчей Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» и «Сочи».Чемпионат07:25
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Политика
Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.
Вести.Ru 06:14
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 22 ноября в 06:58
Авто
Начались продажи внедорожной версии пикапа Great Wall Pao Offroad
Концерн Great Wall привез на международный автосалон в Гуанчжоу серийную версию нового большого пикапа Great Wall Pao Offroad со штатным внедорожным обвесом.
Новые автомобили вчера в 22:58
Космос
К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит
Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Радио Комсомольская правда 22 ноября в 17:20
Хоккей
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ
Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 09:37
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Вести.Ru 10:06
Спорт
Лаленкова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Польше
Sportbox.RU 10:50
Игры
В Star Citizen станет доступен тестовый период
Станут доступны гайды и руководства как от создателей игры, так и авторские работы более умелых пользователей.
Vevby.ru вчера в 18:36
Происшествия
На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямальском районе ЯНАО, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.
РИА Новости 05:29
Музыка
Coldplay отказались от гастролей ради экологии
РЕН ТВ 21 ноября в 14:39
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Игры
Энтузиаст «освежил» графику «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо»
Игромания.ру 11:10
Происшествия
В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка
Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
ТАСС 10:42
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
В своем исследовании канадцы (которых особенно много было на Neuroscience 2019) изучили динамику зрачков у пациентов с ранней стадией болезни Паркинсона во время чередования про- и антисаккадных задач.
Индикатор 21 ноября в 16:09
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Goroday.ru 22 ноября в 18:27
Происшествия
Детский омбудсмен Украины находится в реанимации после серьезного ДТП
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает в воскресенье издание "Зеркало недели" со ссылкой на информированный источник.
РИА Новости 11:07
Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
RT на русском 09:52
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
Южнокорейскую певицу и актрису Гу Хара, более известную как Хара, нашли мертвой в ее доме в Сеуле.
РИА Новости 10:59
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество
Росреестр вернул букву ё в названия почти 200 деревень
Росреестр вернул букву ё в исторические названия 198 населенных пунктов Новгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.
РБК 09:42
Теннис
Баутиста-Агут сыграет в финале Кубка Дэвиса, несмотря на смерть отца
Баутиста-Агут, покинувший Мадрид из-за смерти отца несколько дней назад, вернулся в расположение команды.
Чемпионат 10:33
Спорт
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.
Авторадио вчера в 06:24
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40