Как стало известно «Чемпионату», руководство казанского «Рубина» может уволить тренера команды Романа Шаронова из-за неудовлетворительных результатов. Решение будет принято по итогам предстоящих матчей Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» и «Сочи».

с чего всё началось

Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева. Из-за отсутствия лицензии официально главным тренером казанцев является Эдуардо Докампо.

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