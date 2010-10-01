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Вести ТатарстанВести Татарстан«Рубин» может уволить Романа Шаронова из-за провальных результатов

Шаронов возглавил «Рубин» летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева. Из-за отсутствия лицензии официально главным тренером казанцев является Эдуардо Докампо.
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«Рубин» может уволить Шаронова

Как стало известно «Чемпионату», руководство казанского «Рубина» может уволить тренера команды Романа Шаронова из-за неудовлетворительных результатов. Решение будет принято по итогам предстоящих матчей Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» и «Сочи».
Чемпионат07:25

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«Рубин» может уволить Шаронова

Чемпионат07:25

СМИ: «Рубин» может уволить Шаронова

Матч ТВ08:25

СМИ: «Рубин» может уволить Шаронова

Sportbox.RU08:25

Шаронова могут уволить из «Рубина»

Metaratings07:31

СМИ: «Рубин» может уволить Шаронова

RT на русском08:28

СМИ анонсировали отставку главного тренера «Рубина» Шаронова

РБК08:52

Зимой «Рубин» может отправить Шаронова в отставку

Бомбардир.ру07:35
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