Футбол
Татар-информ«Рубин» обратился к болельщикам за поддержкой
Удручающие результаты казанского «Рубина» заставили руководство футбольного клуба обратиться с официальным заявлением к поклонникам команды. Футболисты из столицы Татарстана проиграли четыре игры подряд в чемпионате России и одну игру в Кубке страны с общей разницей забитых и пропущенных мячей 2:18.
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«Строительство новой команды требует терпения». «Рубин» попросил поддержки у болельщиков
Советский спортвчера в 12:36
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Как сообщает "Nplus1", компания KAI сумела защитить "долгоиграющий" проект перспективного истребителя KF-X и намерена в ближайшее время приступить к сборке первого летного образца самолета.
Военное обозрение 06:10
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В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах
В ведомстве пояснили, что к ответственности будут привлекаться курильщики, по чьей вине произошел пожар.
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Звезде КВН Евгении Жариковой диагностировали рак четвертой степени
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В Госдуме изучат материалы «Медузы» и «Радио Свобода» на предмет нарушения законов РФ
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RT на русском 05:50
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В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским
Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru вчера в 10:23
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ЛНР заявила об артобстреле со стороны украинских силовиков.
ФАН 01:51
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МВФ назвал главные проблемы экономики Украины
"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
ТАСС 02:12
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Песков прокомментировал задержание в Приморье браконьеров из КНДР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание российскими пограничниками браконьерского судна КНДР.
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Установлен убийца настоятеля Данилова монастыря Переславля-Залесского
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В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
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Кремль думает над ограничением цен на гостиницы в Санкт-Петербурге на время чемпионата Европы по футболу, который пройдет летом 2020 года.
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Самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицей при взлете в Москве
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Секретарь СНБО Украины Данилюк подал заявление об отставке - офис Зеленского.
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