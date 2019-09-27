Футбол

Татар-информТатар-информ«Рубин» обратился к болельщикам за поддержкой

Удручающие результаты казанского «Рубина» заставили руководство футбольного клуба обратиться с официальным заявлением к поклонникам команды. Футболисты из столицы Татарстана проиграли четыре игры подряд в чемпионате России и одну игру в Кубке страны с общей разницей забитых и пропущенных мячей 2:18.
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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