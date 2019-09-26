Футбол

Татар-информТатар-информ«Рубин» обратился к болельщикам за поддержкой

Удручающие результаты казанского «Рубина» заставили руководство футбольного клуба обратиться с официальным заявлением к поклонникам команды. Футболисты из столицы Татарстана проиграли четыре игры подряд в чемпионате России и одну игру в Кубке страны с общей разницей забитых и пропущенных мячей 3:18.
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«Рубин» обратился к болельщикам за поддержкой

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