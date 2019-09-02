Футбол
ProstoProSport«Рубин» арендовал Ташаева у «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешел в «Рубин». Как сообщает пресс-служба казанцев, арендное соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2019/20. В новом клубе хавбек будет выступать под 88-м номером.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 19:36, Вашингтон
Политика
Президента чуть не разорвали на части в Тулуне – новости 2 сентября
Желающих рассказать президенту о своих проблемах было так много, что его едва не разорвали на части.
ИрСити 19:22
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Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Gazeta.SPb 18:29
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Капитан «Сочи» Песегов перешел в «Ротор»
Защитник Евгений Песегов перешел из "Сочи" в волгоградский "Ротор", об этом сообщается на официальном сайте волгоградского футбольного клуба.
РИА Новости 10:07
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из полиции
РИА Новости 18:42
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Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
RT на русском вчера в 20:58
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс 16:05
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Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily 07:58
Футбол
Двоюродный брат Стивена Джеррарда перешел в «Фиорентину»
Нападающий «Ливерпуля» Бобби Данкан продолжит карьеру в «Фиорентине».
Спорт-Экспресс 14:19
Музыка
Лоза назвал шутки про песню Шуфутинского «3-е сентября» безвкусицей
Шуфутинский впервые исполнил песню "Третье сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа".
РИА Новости 13:10
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
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Бывший муж Анны Михайловской намерен судиться с ней из-за сына
Актриса Анна Михайловская летом 2018 года развелась с мужем Тимофеем Каратаевым. В браке они прожили пять лет, у них появился сын Мирослав.
Пятый канал 16:22
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Космос
Обнаружен астероид, способный менять свой цвет и лететь как комета
Ugpressa.ru вчера в 16:53
Энергетика
Новак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»
Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
РБК 17:35
Общество
Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа
Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks.
РИА Новости 14:40
Хоккей
Кудашов рассказал о травме Бенгтссона и оценил победу СКА
Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением об игре своей команды в матче с магнитогорским «Металлургом» в первом туре регулярного чемпионата КХЛ.
Нева Спорт 15:37
Политика
В экономике Ливана ввели чрезвычайное положение
Режим чрезвычайного положения в экономике Ливана ввел премьер-министр страны Саадо Харири 2 сентября, сообщает ТАСС.
Красная весна 15:24
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском 10:53
Политика
В России вступили в силу новые правила призыва в армию
В России в воскресенье 1 сентября вступили в силу изменения, внесенные в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Московский Комсомолец вчера в 02:24
Общество
Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
РБК 16:09
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Политика
Boeing 737 MAX может не возобновить полеты до Рождества
Трения между Boeing Co. и международными регуляторами воздушной безопасности угрожают новыми задержками возобновления полетов лайнера 737 MAX, сообщили информированные источники в правительстве и профсоюзе пилотов.
ПРАЙМ 07:43