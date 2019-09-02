Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба. «Рубин» арендовал футболиста до конца сезона-2019/20. Хавбек будет играть за рубиновых под 88-м номером.

Происшествия Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции Журналиста Илью Азара и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из отделения полиции.

Политика В Госдуме объяснили требования Польши о репарации Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.

Энергетика Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.

Общество Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Политика Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.

Политика Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.

Происшествия В Кабуле прогремел мощный взрыв По словам представителя министерства внутренних дел, взрыв произошел в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний.

Футбол Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита» Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит".

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.

Происшествия В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.

Происшествия Из горящей квартиры в центре Москвы спасли троих детей Спасатели вынесли троих детей из горящей квартиры в центре Москвы.

Происшествия Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества "Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.

Происшествия 10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу 10 детей получили ранения в результате нападения мужчины на учащихся одной из начальных школ в Китае.

Авто Транспортный налог предложили отменить В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".

Политика Президента Габона госпитализировали в Лондоне Президент Габона Али бен Бонго Ондимба госпитализирован в одну из клиник Лондона.