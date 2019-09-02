Футбол
Чемпионат«Рубин» объявил о переходе Ташаева
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба. «Рубин» арендовал футболиста до конца сезона-2019/20. Хавбек будет играть за рубиновых под 88-м номером.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:01, Вашингтон
Происшествия
Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
Журналиста Илью Азара и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь отпустили из отделения полиции.
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В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
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Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель
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РБК вчера в 19:23
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Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
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РИА Новости вчера в 07:35
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
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Политика
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Газета.Ru 15:06
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Происшествия
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РИА Новости 14:05
Общество
В трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
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Интерфакс 01:25
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Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
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Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит".
Вести.Ru 12:14
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
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Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Из горящей квартиры в центре Москвы спасли троих детей
Спасатели вынесли троих детей из горящей квартиры в центре Москвы.
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Происшествия
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Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
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Транспортный налог предложили отменить
В России транспортный налог должен быть отменен, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, передает Агентство "Москва".
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Президента Габона госпитализировали в Лондоне
Президент Габона Али бен Бонго Ондимба госпитализирован в одну из клиник Лондона.
News.ru 10:23
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Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
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