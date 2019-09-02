Футбол
Чемпионат«Рубин» объявил о переходе Ташаева
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба. «Рубин» арендовал футболиста до конца сезона-2019/20. Хавбек будет играть за рубиновых под 88-м номером.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 22:59, Вашингтон
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