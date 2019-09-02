Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Рубин» объявил о переходе Ташаева

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба. «Рубин» арендовал футболиста до конца сезона-2019/20. Хавбек будет играть за рубиновых под 88-м номером.
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Ташаев перешел в «Рубин»

Матч ТВ15:29

Ташаев стал игроком «Рубина»

Спорт-Экспресс15:00

Официально: Ташаев будет играть в «Рубине» на правах аренды

Советский спорт15:10

Полузащитник «Спартака» Ташаева перешёл в «Рубин»

Sport.ru15:14

«Спартак» отдал Ташаева в аренду «Рубину»

Sport24.ru15:05

«Рубин» объявил о переходе Ташаева

Чемпионат15:05

«Рубин» арендовал Ташаева. «Спартак» будет платить 80% зарплаты

Sports.ru15:04
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 22:59, Вашингтон
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