Краснодар выкупил трансфер защитника Рубина Егора Сорокина, сообщает официальный сайт казанцев. 23-летний футболист продолжит выступать за клуб из Татарстана на правах аренды. На счету Сорокина семь мячей в 59 матчах за Рубин с 2014 года.

«Рубин» объявил о продаже Сорокина в «Краснодар»

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