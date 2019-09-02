Футбол
Советский спорт«Рубин» объявил о продаже Сорокина в «Краснодар»
Краснодар выкупил трансфер защитника Рубина Егора Сорокина, сообщает официальный сайт казанцев. 23-летний футболист продолжит выступать за клуб из Татарстана на правах аренды. На счету Сорокина семь мячей в 59 матчах за Рубин с 2014 года.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 22:59, Вашингтон
Армия и оружие
Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»
Российская газета 06:25
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости вчера в 13:15
Происшествия
Суд арестовал фигурантку «дела Абызова»
Басманный суд Москвы в понедельник санкционировал арест новой фигурантки дела бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Интерфакс 13:11
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму
Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК 06:22
Общество
В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами
Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Общество
Разрушительный ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов. Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами.
RuNews24.ru вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассталась с мужем
Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
Говорит Москва 05:56
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM 00:20
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Театры
РАМТ запускает новый проект-конкурс
Авторы лучших работ могут получить предложения о дальнейшем сотрудничестве с театром.
Орфей 14:20
Музыка
Автор песни «Третье сентября» рассказал, что значит эта дата
РИА Новости 21:50
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини накануне 53-летия
2 сентября голливудской актрисе Сальме Хайек исполнится 53 года.
Телепрограмма вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Бывший муж Анны Михайловской намерен судиться с ней из-за сына
Актриса Анна Михайловская летом 2018 года развелась с мужем Тимофеем Каратаевым. В браке они прожили пять лет, у них появился сын Мирослав.
Пятый канал 16:22
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости 14:52
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
РИА Новости 17:19
Политика
Чуйченко заявил об усилении сотрудничества СМИ России и Китая
Взаимодействие между российскими и китайскими СМИ усиливается с каждым годом, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко на пленарном заседании пятого Форума СМИ России и Китая в рамках Восточного экономического форума.
ТАСС 20:56
Общество
В Москве выявлено превышение нитратов в укропе
Эксперты Роспотребнадзора выявили в столичных магазинах превышение традиционного содержания магния, натрия, калия и кальция в образцах укропа, петрушки и зеленого лука, в укропе также обнаружено повышенное содержание нитратов.
Вести.Ru 20:33
Культура
Скончался известный украинский спортивный журналист Жураховский
Умер известный украинский спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский, работавший на телеканалах "Интер" и "Перший національний", на радио "Эра".
РЕН ТВ 18:20
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 19:59
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова впервые прокомментировала развод
Андрей пока что никак не прокомментировал новость о своем разводе, зато это сделала Мария.
Woman.ru 11:35
Политика
Как идёт подготовка к запускам ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный
Российское НПО «Энергомаш» приступило к производству новых экземпляров двигателей РД-191, предназначенных для использования на ракетах-носителях семейства «Ангара-А5», которые будут запускаться с космодрома Восточный.
RT на русском 18:30
Экономика
Брат президента Молдавии стал партнером сына генпрокурора России по мусорному бизнесу
Предприниматель и младший сын генпрокурора России Игорь Чайка вместе с братом президента Молдавии Александром Додоном стали совладельцами «Промышленного экологического оператора» (ПЭО), сообщил РБК.
Коммерсантъ 09:01