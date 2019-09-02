Футбол

Советский спортСоветский спорт«Рубин» объявил о продаже Сорокина в «Краснодар»

Краснодар выкупил трансфер защитника Рубина Егора Сорокина, сообщает официальный сайт казанцев. 23-летний футболист продолжит выступать за клуб из Татарстана на правах аренды. На счету Сорокина семь мячей в 59 матчах за Рубин с 2014 года.
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«Рубин» объявил о продаже Сорокина в «Краснодар»

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