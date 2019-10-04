РПЛ
КП - Казань«Рубин» обыграл «Тамбов» со счетом 2:1
«Рубин» дома обыграл «Тамбов» в 12-м туре Российской Премьер-Лиги. Счет на 27-й минуте открыл полузащитник казанцев Игорь Коновалов. Он навесил мяч со штрафного, тот, никого не коснувшись, влетел в дальний угол.
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«Рубин» обыграл «Тамбов», победив впервые за шесть последних матчей
Bookmaker-ratings.ruвчера в 11:38
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Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
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Рост продаж новых iPhone может стать проблемой для AMD и NVIDIA
Стоит отметить, что достоверно информация об увеличении заказов на iPhone 11 пока не подтверждена.
Astera вчера в 05:27
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости вчера в 18:53
Армия и оружие
Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
РИА Новости вчера в 13:13
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Адесанья нокаутировал Уиттакера и завоевал титул чемпиона UFC
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Самолёт Ан-12 совершил аварийную посадку подо Львовом, не долетев 1,5 км до аэропорта.
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Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Футбол
Реал — Гранада 4:2
Спорт-Экспресс вчера в 11:14
Происшествия
В здании МИД произошло задымление
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Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Хоккей
ФХР сообщила о смерти хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна
Сообщения о смерти Мнацяна появились 5 октября, такое заявление в этот день распространил ХК «Авангард» в Twitter, однако в «Сибири» эту информацию опровергли, отметив, что хоккеист находится в тяжелом состоянии.
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Армия и оружие
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Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА.
РИА Новости вчера в 19:47
Футбол
Гаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи»
Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».
Евро-футбол.ру вчера в 15:25
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Политика
Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»
При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
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iReactor вчера в 22:26
Политика
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44
Авто
Названы топ-10 самых популярных автомобилей в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых распространенных автомобилей в России.
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Происшествия
Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
ТАСС вчера в 08:33
Армия и оружие
Появилось видео боевых стрельб вертолета Ка-52 «Аллигатор»
Летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" в ходе летно-тактического учения под Хабаровском выполнили уничтожение наземных целей.
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Политика
WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора
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Газета.Ru вчера в 15:57
Здоровье
В Башкирии оптимизируют 18 медучреждений
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Россвязь: спутники для «Экспресс-РВ» начнут создавать в 2020 году и запускать в 2023
Спутники для системы связи "Экспресс-РВ" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" начнут создавать в следующем году, а их первые запуски произойдут в 2023 году.
Будущее России. Национальные проекты 03 октября в 06:09
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
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Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру 04 октября в 04:37
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru вчера в 06:21