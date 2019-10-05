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Спорт БИЗНЕС Online«Рубин» обыграл «Тамбов» и прервал шестиматчевую серию без побед
В матче 12 тура чемпионата России «Рубин» обыграл «Тамбов» (2:1). Счет во встречи открыл полузащитник Игорь Коновалов. Россиянин отметился прямым ударом со штрафного.
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Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
РИА Новости вчера в 02:39
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Политика
Вице-премьер Гордеев предложил создать «зерновую ОПЕК»
Крупнейшим странам-производителям зерна целесообразно создать объединение, похожее на Организацию государств-экспортеров нефти (ОПЕК), рассказали 5 октября в пресс-службе вице-премьера РФ Алексея Гордеева.
Известия 18:02
Футбол
«Милан» в большинстве переиграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии
"Милан" обыграл "Дженоа" в матче седьмого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Газета.Ru 16:54
Политика
Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 10:11
Политика
Лукашенко попросил Киев о помощи в развитии ракетостроения
Взгляд.ру вчера в 08:13
Космос
Во льдах Энцелада найдена органика
Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета 03 октября в 14:36
Футбол
Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.ру 14:14
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Наука
В России создадут судно для подъема затонувших кораблей
В России возьмутся за создание судна, которому под силу поднять со дна затонувший корабль.
Актуальные Новости 09:13
Экономика
Совет Федерации ОБОМЛЕЛ от заявлений Штыгашева
Владимир Штыгашев ярко и жестко выступил накануне в Совете Федерации в защиту своей маленькой республики Хакасия, отмечает 19rus.info.
ИА Хакасия вчера в 23:29
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Гаджеты
Бюджетный Xiaomi Redmi 8 появился в продаже до официальной презентации
Профиль вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 09:30
Происшествия
Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка
В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 14:29
Армия и оружие
СМИ сообщили об стягивании турецких военных к границе с Сирией
Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.
РБК 19:35
Футбол
Дмитрий Хохлов покинул «Динамо»
Российская газета 10:12
Наука
Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их петь
Индикатор 03 октября в 16:26
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru вчера в 05:23
Авто
Новая Skoda Octavia замечена без камуфляжа
На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
Автоновости дня 03 октября в 08:16
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный 05:50
Футбол
«Барселона» может расстаться с Гризманном из-за его конфликта с Месси
Отмечается, если в ближайшее время отношения Месси и Гризманном не наладятся, то каталонский клуб может использовать француза для переговоров с «ПСЖ» по возвращению Неймара.
Vprognoze.ru 03:08
Здоровье
Названы способы борьбы с высоким давлением
Известия вчера в 23:20
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45